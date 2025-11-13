Acesse sua conta
Anjo da Guarda desta quinta-feira (13 de novembro) alerta 5 signos: pare de olhar a grama do vizinho e cuide do seu próprio quintal

Signos recebem um puxão espiritual: a comparação tem sido um dos maiores bloqueios da sua evolução.

  Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 00:30

Signos e paz
Crédito: Shutterstock/Reprodução

A quinta-feira (13 de novembro) chega com uma lição importante sobre inveja e comparação. Os anjos da guarda mostram que o motivo de certos atrasos ou frustrações pode estar na forma como você enxerga o sucesso alheio. Enquanto o olhar estiver voltado para o que o outro tem, a sua própria luz se apaga. O dia pede foco, gratidão e humildade para reconhecer que cada pessoa tem seu tempo e seu caminho. Cuidar do seu quintal é o que fará suas flores crescerem.

Touro

O desejo de estar sempre à frente pode te levar a se comparar com quem caminha ao lado. Isso gera ansiedade e impede que você valorize o que já conquistou. Olhe para dentro e perceba o quanto já evoluiu. Sua trajetória é única e tem o ritmo certo.

Virgem

A exigência excessiva com você mesmo faz parecer que o outro está sempre melhor. Mas o que você não vê são as batalhas que ele também enfrenta. O anjo te lembra: cada conquista sua é fruto de esforço real. Pare de se medir pela régua dos outros.

Libra

Você pode estar se sentindo estagnado porque tem olhado demais para o que os outros mostram e de menos para o que você é capaz de construir. O segredo está em se concentrar no seu processo e não nas aparências. Sua colheita vem quando você cuida do seu próprio terreno.

Escorpião

A comparação pode estar te deixando impaciente ou irritado. Lembre-se: nem tudo o que brilha é ouro. Use a energia do dia para transformar a inveja inconsciente em inspiração. Em vez de se comparar, aprenda e siga com a cabeça erguida.

Peixes

Você absorve demais as emoções dos outros e acaba se frustrando por não estar onde gostaria. Mas o universo trabalha em silêncio, e a sua vez chega no tempo certo. A gratidão será sua arma contra a inveja e sua ponte para a prosperidade.

Mensagem do dia: “Enquanto você compara, a vida passa. Cuide do seu jardim e veja como ele floresce quando o foco volta para o que é seu.”

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

