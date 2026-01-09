Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Último capítulo: confira resumo de ‘Dona de Mim’ desta sexta-feira (9 de janeiro)

Novela das sete chega ao final nesta sexta

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 19:27

Ryan e Kami se casam em 'Dona de Mim'
Ryan e Kami se casam em 'Dona de Mim' Crédito: Reprodução | Globo

“Dona de Mim” chega na reta final com fortes emoções e muitas reviravoltas. Confira o resumo desta sexta-feira (9):

Nina (Flora Camolese) diz a Yonã (Cyda Moreno) que precisa voltar para casa. Danilo (Felipe Simas) revela a Manuel (Ernani Moraes), Leo (Clara Moneke) e Marlon (Humberto Morais) que foi cúmplice no assassinato de Abel, e afirma que deseja confessar seus crimes à polícia. Leo pensa em como tirar Filipa (Cláudia Abreu) da clínica.

Dona de Mim

Novela Dona de Mim por Divulgação/TV Globo
Dona de Mim por Reprodução
Leona e Kami terão fortes embates nos próximos capítulos de 'Dona de Mim' por Reprodução / Globo
Vanderson se choca ao descobrir morte de Ellen em "Dona de Mim" por Reprodução / TV Globo
Bebê salvo por Marlon em 'Dona de Mim' por Reprodução
Sofia (Elis Cabral) em Dona de Mim por Reprodução
Samuel (Juan Paiva) em Dona de Mim por Reprodução
Leo e Marlon agarradinhos em 'Dona de Mim' por Reprodução
1 de 8
Novela Dona de Mim por Divulgação/TV Globo

Leia mais

Imagem - Dona de Mim: Abel surge em incêndio e salva a vida de Sofia

Dona de Mim: Abel surge em incêndio e salva a vida de Sofia

Imagem - Jaques coloca fogo na Boaz e Sofia fica em risco; veja o que acontece na reta final de ‘Dona de Mim’

Jaques coloca fogo na Boaz e Sofia fica em risco; veja o que acontece na reta final de ‘Dona de Mim’

Imagem - O que acontece com Davi em ‘Dona de Mim’? Situação do filho de Jaques é extremamente grave

O que acontece com Davi em ‘Dona de Mim’? Situação do filho de Jaques é extremamente grave

Leo conta a Samuel (Juan Paiva) que Danilo (Felipe Simas) tem a prova do crime de Jaques (Marcello Novaes) contra Abel (Tony Ramos). Nina consegue tirar Filipa da clínica, com a ajuda de Samuel e Vivian. Bárbara trata Davi (Rafael Vitti) com carinho. Danilo se entrega para a polícia.

Tags:

Dona de mim Novela

Mais recentes

Imagem - Saiba quem é Lucas Almeida, repórter do BBB que representa o Nordeste na Casa de Vidro

Saiba quem é Lucas Almeida, repórter do BBB que representa o Nordeste na Casa de Vidro
Imagem - Novo ciclo amoroso: Lua em Virgem traz maturidade e fortalece os laços de 4 signos hoje (9 de janeiro)

Novo ciclo amoroso: Lua em Virgem traz maturidade e fortalece os laços de 4 signos hoje (9 de janeiro)
Imagem - Tiro, prisão e conversa emocionante: confira os desfechos do último capítulo de ‘Dona de Mim’

Tiro, prisão e conversa emocionante: confira os desfechos do último capítulo de ‘Dona de Mim’

MAIS LIDAS

Imagem - Governo muda férias escolares para fevereiro a partir de 2027; veja locais afetados
01

Governo muda férias escolares para fevereiro a partir de 2027; veja locais afetados

Imagem - Anjo da Guarda desta sexta (9 de janeiro) anuncia alívio emocional e fase de muita felicidade para 4 signos
02

Anjo da Guarda desta sexta (9 de janeiro) anuncia alívio emocional e fase de muita felicidade para 4 signos

Imagem - Resultado da Dupla Sena 2910, desta sexta-feira (9)
03

Resultado da Dupla Sena 2910, desta sexta-feira (9)

Imagem - Resultado da Quina 6923, desta sexta-feira (9)
04

Resultado da Quina 6923, desta sexta-feira (9)