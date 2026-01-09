Último capítulo: confira resumo de ‘Dona de Mim’ desta sexta-feira (9 de janeiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 19:27
“Dona de Mim” chega na reta final com fortes emoções e muitas reviravoltas. Confira o resumo desta sexta-feira (9):
Nina (Flora Camolese) diz a Yonã (Cyda Moreno) que precisa voltar para casa. Danilo (Felipe Simas) revela a Manuel (Ernani Moraes), Leo (Clara Moneke) e Marlon (Humberto Morais) que foi cúmplice no assassinato de Abel, e afirma que deseja confessar seus crimes à polícia. Leo pensa em como tirar Filipa (Cláudia Abreu) da clínica.
Dona de Mim
Leo conta a Samuel (Juan Paiva) que Danilo (Felipe Simas) tem a prova do crime de Jaques (Marcello Novaes) contra Abel (Tony Ramos). Nina consegue tirar Filipa da clínica, com a ajuda de Samuel e Vivian. Bárbara trata Davi (Rafael Vitti) com carinho. Danilo se entrega para a polícia.