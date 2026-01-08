Acesse sua conta
Dona de Mim: Abel surge em incêndio e salva a vida de Sofia

Vilão provoca fogo na fábrica da família, coloca vidas em risco e muda o rumo do último capítulo da novela

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 16:01

Sofia será salva por Abel
Sofia será salva por Abel Crédito: Reprodução

Nos momentos finais de Dona de Mim, um incêndio de grandes proporções toma conta da fábrica da família Boaz e coloca os personagens diante de decisões extremas. Jaques, interpretado por Marcello Novaes, é o responsável por iniciar o fogo, criando uma situação de pânico generalizado.

Em meio às chamas, Sofia, vivida por Elis Cabral, fica presa e entra em desespero. É nesse momento que Abel, personagem de Tony Ramos, aparece para a filha. Mesmo não estando fisicamente ali, ele surge como uma presença reconfortante, acalmando a menina e ajudando-a a manter forças para escapar.

A cena marca um dos pontos mais emocionantes do desfecho. Após o encontro com o pai, Sofia consegue reencontrar Leo, interpretada por Clara Moneke, e Samuel, papel de Juan Paiva. Os três se abraçam, emocionados, e conseguem sair da fábrica em segurança.

Enquanto isso, Filipa, personagem de Cláudia Abreu, é retirada do local desacordada pelo próprio Jaques. Em meio à confusão, Tânia abandona os dois, e o vilão leva Filipa para uma casa abandonada onde estava escondido.

Ao despertar, Filipa percebe que foi Jaques quem provocou o incêndio na Boaz. A constatação coloca o relacionamento dos dois em xeque e escancara de vez a crueldade do vilão, que afirma tê-la salvado enquanto tenta justificar seus atos.

Com o incêndio, o surgimento simbólico de Abel e a fuga de Jaques com Filipa, Dona de Mim encaminha seu último capítulo reunindo tensão, emoção e revelações que prometem marcar o fim da trama.

Dona de mim

