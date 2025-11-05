POLÍTICA

Jerônimo atribui 'truculência' da polícia à herança histórica: 'Governo tem 20 anos, PM tem 200'

Como mostrou o CORREIO, em Salvador e região metropolitana 324 pessoas foram mortas em chacinas policiais nos últimos três anos

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 15:58

Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues Crédito: Feijão Almeida GOVBA

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), atribuiu, nesta quarta-feira (5), “alguns momentos de truculência” da Polícia Militar do estado à herança histórica. O petista afirmou que seu grupo político tem 20 anos no poder estadual, mas a PM baiana é bicentenária.

“Nós estamos falando só da Polícia Militar, ela é bicentenária, são 200 anos de um conceito, de um modelo, de um estilo de fazer segurança pública”, declarou. “Estamos falando de 20 anos de governo, vamos fazer 20, mas nós temos 200 de uma Polícia Militar existente sempre no mesmo modelo. Que é esse modelo em alguns momentos, inclusive lá atrás, da truculência, enfrentando movimentos sociais, movimentos populares”, acrescentou, em entrevista ao portal UOL.

Como mostrou o CORREIO na edição desta quarta-feira, em Salvador e região metropolitana 324 pessoas foram mortas em chacinas policiais nos últimos três anos,

Questionado pela apresentadora Fabíola Cidral se reconhecia a gravidade das estatísticas e se elas o envergonham, o governador Jerônimo Rodrigues afirmou que está cobrando mudanças na atuação das forças de segurança.