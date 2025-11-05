Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Jerônimo atribui 'truculência' da polícia à herança histórica: 'Governo tem 20 anos, PM tem 200'

Como mostrou o CORREIO, em Salvador e região metropolitana 324 pessoas foram mortas em chacinas policiais nos últimos três anos

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 15:58

Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues
Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues Crédito: Feijão Almeida GOVBA

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), atribuiu, nesta quarta-feira (5), “alguns momentos de truculência” da Polícia Militar do estado à herança histórica. O petista afirmou que seu grupo político tem 20 anos no poder estadual, mas a PM baiana é bicentenária.

“Nós estamos falando só da Polícia Militar, ela é bicentenária, são 200 anos de um conceito, de um modelo, de um estilo de fazer segurança pública”, declarou. “Estamos falando de 20 anos de governo, vamos fazer 20, mas nós temos 200 de uma Polícia Militar existente sempre no mesmo modelo. Que é esse modelo em alguns momentos, inclusive lá atrás, da truculência, enfrentando movimentos sociais, movimentos populares”, acrescentou, em entrevista ao portal UOL.

Como mostrou o CORREIO na edição desta quarta-feira, em Salvador e região metropolitana 324 pessoas foram mortas em chacinas policiais nos últimos três anos,

Inocentes mortos em ações policiais

Jovem com autismo é morto a tiros no Rio Sena por Reprodução
Jovem com autismo é morto no Rio Sena e moradores acusam PM por Reprodução
Marcus Vinicius Alcântara por Reprodução/Redes sociais
Jovem com autismo é morto no Rio Sena e moradores acusam PM por Reprodução
Jovem com autismo é morto no Rio Sena e moradores acusam PM por Reprodução
Jovem com autismo é morto no Rio Sena e moradores acusam PM por Reprodução
Enterrado jovem autista morto em operação da Rondesp em Rio Sena por Bruno Wendel/CORREIO
Enterrado jovem autista morto em operação da Rondesp em Rio Sena por Bruno Wendel/CORREIO
Enterrado jovem autista morto em operação da Rondesp em Rio Sena por Bruno Wendel/CORREIO
Enterrado jovem autista morto em operação da Rondesp em Rio Sena por Bruno Wendel/CORREIO
Enterrado jovem autista morto em operação da Rondesp em Rio Sena por Bruno Wendel/CORREIO
Enterrado jovem autista morto em operação da Rondesp em Rio Sena por Bruno Wendel/CORREIO
Enterrado jovem autista morto em operação da Rondesp em Rio Sena por Bruno Wendel/CORREIO
Enterrado jovem autista morto em operação da Rondesp em Rio Sena por Bruno Wendel/CORREIO
Enterrado jovem autista morto em operação da Rondesp em Rio Sena por Bruno Wendel/CORREIO
Enterrado jovem autista morto em operação da Rondesp em Rio Sena por Bruno Wendel/CORREIO
Enterrado jovem autista morto em operação da Rondesp em Rio Sena por Bruno Wendel/CORREIO
Enterrado jovem autista morto em operação da Rondesp em Rio Sena por Bruno Wendel/CORREIO
Enterrado jovem autista morto em operação da Rondesp em Rio Sena por Bruno Wendel/CORREIO
Universitária morre baleada em ação policial na Engomadeira por Reprodução
Universitária foi morta a 20m de casa por Reprodução e Wendel de Novais/CORREIO
Vídeo mostra momento em que universitária baleada é carregada pela PM; veja por Divulgação
Universitária morre baleada em ação policial na Engomadeira por Divulgação
Luan Henrique Rocha de Souza e Gilson Jardas de Jesus Santos por Reprodução
Davi Fiúza por Reprodução
Menino Joel estava em casa quando morto em uma operação policial por Reprodução
Miriam Moreno da Conceição, mãe do menino Joel por Marina Silva
Pai do menino Joel, morto em operação policial por Arisson Marinho/CORREIO
Lençol coberto com o sangue de Joel por Reprodução
Ex-soldado foi demitido da PM pela morte do menino Joel por Reprodução
Carlos era primo do menino Joel, também morto por policiais por MARINA SILVA/CORREIO
Joel Castro, o Mestre Ninha, espera pelo julgamento dos PMs denunciados pela morte de seu filho, o menino Joel, há 13 anos por Marina Silva/CORREIO
Jéssica Castro, irmã de Joel, é uma das testemunhas por Bruno Wendel/CORREIO
MP vai investigar por conta própria a morte de guia turístico em Caraíva por Redes Sociais
Forças Estaduais e Federal localizam líder de facção durante ação integrada em Caraíva por Divulgação
Protestos pela morte de Luiza Silva dos Santos de Jesus, na Engomadeira por Marina Silva/CORREIO
Protestos pela morte de Luiza Silva dos Santos de Jesus, na Engomadeira por Marina Silva/CORREIO
Protestos pela morte de Luiza Silva dos Santos de Jesus, na Engomadeira por Marina Silva/CORREIO
Protestos pela morte de Luiza Silva dos Santos de Jesus, na Engomadeira por Marina Silva/CORREIO
Protestos pela morte de Luiza Silva dos Santos de Jesus, na Engomadeira por Marina Silva/CORREIO
Protestos pela morte de Luiza Silva dos Santos de Jesus, na Engomadeira por Marina Silva/CORREIO
Protestos pela morte de Luiza Silva dos Santos de Jesus, na Engomadeira por Marina Silva/CORREIO
Protestos pela morte de Luiza Silva dos Santos de Jesus, na Engomadeira por Marina Silva/CORREIO
1 de 43
Jovem com autismo é morto a tiros no Rio Sena por Reprodução

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Saiba quais são os dias e os horários que a polícia mais mata na Bahia

Com polícia que mais mata no país, Bahia lança plano para diminuir letalidade policial

Policiais da Bahia mataram quatro pessoas por dia em 2024, diz anuário

Questionado pela apresentadora Fabíola Cidral se reconhecia a gravidade das estatísticas e se elas o envergonham, o governador Jerônimo Rodrigues afirmou que está cobrando mudanças na atuação das forças de segurança.

“É um número que eu tenho que enfrentar. É um número que os governadores Jaques Wagner e Rui Costa herdamos um estado com essa polícia. Nós estamos enfrentando para justamente a polícia fazer as correções devidas, respeitando naturalmente os direitos humanos, mas também oferecendo as condições de trabalho”, disse.

Mais recentes

Imagem - Internada na UTI, presidente da Alba apresenta evolução positiva após quadro de inflamação intestinal

Internada na UTI, presidente da Alba apresenta evolução positiva após quadro de inflamação intestinal
Imagem - 'Facções na Bahia são verdadeiros terroristas e precisam ser tratadas assim', afirma ACM Neto

'Facções na Bahia são verdadeiros terroristas e precisam ser tratadas assim', afirma ACM Neto
Imagem - Imprensa nacional destaca que violência na Bahia pode dar dor de cabeça a Lula em 2026

Imprensa nacional destaca que violência na Bahia pode dar dor de cabeça a Lula em 2026

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda desta quinta-feira (6 de novembro) avisa a 2 signos: você vai receber uma notícia difícil, é preciso ser forte
01

Anjo da Guarda desta quinta-feira (6 de novembro) avisa a 2 signos: você vai receber uma notícia difícil, é preciso ser forte

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
02

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Imagem - 3 signos vão resolver seus problemas com dinheiro a partir de hoje (5 de novembro)
03

3 signos vão resolver seus problemas com dinheiro a partir de hoje (5 de novembro)

Imagem - Banheiro sempre limpo: produto barato clareia o fundo do vaso em minutos
04

Banheiro sempre limpo: produto barato clareia o fundo do vaso em minutos