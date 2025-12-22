'Sim, sou candidato a governador da Bahia', anuncia ACM Neto

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Rodrigo Daniel Silva
Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 18:26
O ex-prefeito de Salvador ACM Neto confirmou, nesta segunda-feira (22), que vai disputar o governo da Bahia em 2026. A declaração aconteceu durante um evento em Porto Seguro, extremo sul da Bahia.
Perguntado pelo prefeito de Porto Seguro, Jânio Natal (PL), se será postulante ao Palácio de Ondina no próximo ano, Neto disse:
"Respondendo a sua pergunta de forma direta e objetiva. Sim, sou candidato a governador da Bahia", declarou, ao arrancar aplausos da plateia presente no evento.
No pleito do próximo ano, ACM Neto enfrentará o governador Jerônimo Rodrigues (PT), que será candidato à reeleição.
Jânio Natal ainda perguntou a ACM Neto quem ele apoiará a presidente da República em 2026, o ex-prefeito de Salvador respondeu: "eu ficarei contra o PT".
O evento em Porto Seguro reuniu grandes lideranças políticas, com o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), e o ex-ministro João Roma (PL).