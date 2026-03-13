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Boletim de Urna: o "extrato" que garante a transparência e segurança do seu voto

Entenda por que o relatório emitido na seção eleitoral às 17h funciona como uma "nota fiscal" do voto e permite que qualquer cidadão audite a apuração em tempo real

  • Foto do(a) author(a) Amanda Cristina de Souza

  • Amanda Cristina de Souza

Publicado em 13 de março de 2026 às 20:22

FISCALIZAÇÃO NA PALMA DA MÃO: Com o QR Code impresso no boletim, qualquer cidadão pode usar o celular para conferir se os votos daquela urna batem com o total divulgado pelo TSE
FISCALIZAÇÃO NA PALMA DA MÃO: Com o QR Code impresso no boletim, qualquer cidadão pode usar o celular para conferir se os votos daquela urna batem com o total divulgado pelo TSE Crédito: TSE

Muita gente acredita que a apuração dos votos no Brasil acontece apenas dentro dos computadores do TSE, em Brasília. Mas a verdade é que o resultado de cada seção eleitoral nasce muito antes da internet: ele ganha vida no Boletim de Urna (BU), um relatório impresso pela própria urna eletrônica assim que o último eleitor vota.

Esse documento funciona como a “nota fiscal” da democracia, ao garantir que o que foi registrado na urna seja exatamente o que será contabilizado no final da eleição.

Boletin da Urna

RITUAL DE FECHAMENTO: Às 17h, o presidente da mesa encerra a urna e gera o BU, documento que contém desde o total de faltas até a votação detalhada de cada candidato por TRE-SP
TRANSPARÊNCIA TOTAL: Cópias do documento são entregues a fiscais de partidos e uma via é obrigatoriamente afixada na porta da seção para conferência de todos por TRE-PI
FISCAL NA PALMA DA MÃO: Com o aplicativo "Boletim na Mão", qualquer eleitor pode escanear o QR Code impresso no boletim e conferir instantaneamente se os dados daquela seção batem com o que foi totalizado pelo TSE, garantindo uma auditoria cidadã por TRE-MT
CONTRA FAKE NEWS: A existência do papel físico inviabiliza alterações digitais no trajeto para Brasília, servindo como auditoria descentralizada do pleito por Embaixada Brasileira em Wellington
O MOMENTO DA VERDADE: Logo após o encerramento da votação, a urna eletrônica processa os dados e imprime o Boletim de Urna (BU), tornando o resultado daquela seção público e inviolável antes mesmo de qualquer transmissão digital por José Cruz, Agência Brasil
EXTRATO DA DEMOCRACIA: O Boletim de Urna funciona como uma "nota fiscal" do voto. O documento materializa o registro digital da urna, permitindo que partidos, fiscais e a sociedade civil confiram a contagem de forma física e transparente por TSE
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RITUAL DE FECHAMENTO: Às 17h, o presidente da mesa encerra a urna e gera o BU, documento que contém desde o total de faltas até a votação detalhada de cada candidato por TRE-SP

Nota fiscal do voto: o que é e para que serve o BU

O Boletim de Urna (BU) é um documento oficial com fé pública. Sua função é dar transparência imediata ao resultado. Antes mesmo dos dados serem transmitidos via satélite ou fibra óptica, o resultado daquela urna já é público e físico.

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No BU, você encontra informações detalhadas:

  • Identificação: zona e seção eleitoral;
  • Movimentação: total de eleitores que votaram e total de faltas;
  • Votação: quantidade de votos para cada candidato e partido;
  • Transparência: votos brancos, nulos e códigos de segurança (assinatura digital).

Papo Reto: fiscais de partidos usam as cópias do BU para realizar uma espécie de apuração paralela. Se o número divulgado pelo TSE divergir do que está no papel da seção, o problema é detectado na hora.

O "QR Code" da transparência: como auditar a urna pelo celular

Desde 1996, o BU é obrigatório nas eleições brasileiras, mas foi modernizado ao longo dos anos para acompanhar os avanços tecnológicos. Se antes era apenas uma lista impressa de números, hoje o documento incorpora camadas de segurança digital.

Entre elas está a assinatura digital, que garante que o boletim foi gerado por uma urna oficial da Justiça Eleitoral, e não por um computador comum. Além disso, um QR Code permite que qualquer eleitor escaneie o código com o celular ao final da votação e confira os dados diretamente no aplicativo oficial da Justiça Eleitoral.

Às 17h em ponto: o protocolo que blinda o resultado da eleição

Às 17h (ou quando a fila termina), o presidente da seção encerra a votação. É nesse momento que a "mágica" da transparência acontece.

  • A urna imprime várias vias: a primeira é fixada na porta da seção para consulta de qualquer cidadão;
  • Distribuição: outras vias vão para fiscais de partidos e para a Justiça Eleitoral;
  • Imutabilidade: o resultado impresso é gerado antes da transmissão dos dados para a Justiça Eleitoral. Ou seja, se alguém tentasse alterar os dados durante a transmissão, o boletim afixado na porta da seção revelaria a diferença na hora.

Você sabia? O eleitor como fiscal da votação

Você sabia que qualquer pessoa pode auditar uma urna? Ao final da votação, é possível  fotografar o boletim de urna colado na porta da sua seção. Mais tarde, quando o TSE divulgar os resultados na internet, basta comparar a sua foto com os dados do site. Se os números baterem, a prova de que seu voto foi computado corretamente está em suas mãos.

Essa descentralização é o que torna o sistema brasileiro robusto. A conferência não depende apenas de técnicos em Brasília, mas de milhares de cidadãos espalhados por todo o país.

Batalha contra a desinformação e o papel como prova real do voto

A existência de um documento físico gerado por um sistema eletrônico cria o melhor dos dois mundos. A velocidade da tecnologia com a segurança da prova material. O Boletim de Urna (BU) transforma cada seção eleitoral em um pequeno tribunal de contas, garantindo que a vontade do eleitor seja registrada e conferida publicamente.

No fim das contas, é esse mecanismo de transparência que sustenta a confiança no processo eleitoral e cada voto depositado na urna precisa aparecer, sem distorções, no resultado final que define os rumos da democracia.

Tags:

Tse Urna Eletrônica Justiça Eleitoral

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