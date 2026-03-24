POLÍTICA

Guia do mesário: saiba como ganhar folgas extras e vantagem em concursos públicos

Trabalho voluntário nas eleições garante dias de descanso em dobro e ajuda universitários a fecharem horas na faculdade; veja como se inscrever.

Matheus Marques

Publicado em 24 de março de 2026 às 19:46

Saiba como ganhar folgas extras e vantagem em concursos públicos Crédito: José Cruz/Agência Brasil

As eleições de 2026 estão no horizonte e, para quem quer garantir um respiro no calendário de trabalho ou uma vantagem nos estudos, ser mesário voluntário é o caminho mais curto. Muito além do exercício da democracia, o serviço eleitoral oferece recompensas práticas que facilitam a vida de quem trabalha ou estuda. O principal atrativo? A lei garante que cada dia trabalhado para o TRE vale o dobro de descanso no seu emprego atual.

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Como garantir seus dias de folga

A regra é simples e vale tanto para empresas privadas quanto para órgãos públicos. Se você trabalhou um dia na eleição, ganha dois dias de folga.

Treinamento conta: se você fizer o treinamento oficial (presencial ou online), ele também conta como dia de serviço e gera duas folgas.

Total de dias: quem trabalha nos dois turnos e faz o treinamento pode garantir quase uma semana inteira (6 dias) de descanso extra no ano.

Essas folgas devem ser combinadas com o patrão, mas são um direito garantido por lei. Ninguém pode ter o salário reduzido por ter servido à Justiça Eleitoral.

Vantagem em concursos e faculdade

Para quem está de olho em uma vaga no serviço público ou precisa terminar a faculdade, o voluntariado é um empurrão necessário:

Desempate em concursos: sabe aquela nota igual a de outro candidato? Se você foi mesário, você passa na frente. Muitos editais de concursos usam o serviço eleitoral como critério para decidir quem fica com a vaga.

Horas na universidade: se você está sofrendo para completar as horas complementares da faculdade, ser mesário resolve o problema. A maioria das instituições converte o dia de eleição em horas de atividade extracurricular, ajudando a fechar o currículo sem estresse.

Como ser voluntário?