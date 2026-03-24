VEJA COMO SE INSCREVER

Prefeitura abre concurso público com 77 vagas imediatas e salários de até R$ 16 mil

Inscrições seguem até quinta (26) e prova já tem nova data definida

Esther Morais

Publicado em 24 de março de 2026 às 08:01

Estudar para concurso em 2026: confira as 7 táticas de ouro para começar do zero depois da folia Crédito: Shutterstock

A Prefeitura de Governador Celso Ramos, em Santa Catarina, está com inscrições abertas até esta quinta-feira (26) para um concurso público que oferece 77 vagas imediatas, além de cadastro reserva, com salários que chegam a R$ 16.120.

Os interessados devem se inscrever por meio do site da banca organizadora, a Furb, mediante pagamento de taxa que varia conforme o nível de escolaridade: R$ 90 (fundamental), R$ 120 (médio/técnico) e R$ 150 (superior).

As oportunidades contemplam cargos na própria Prefeitura, no Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) e na Fundação do Meio Ambiente (Famgov), abrangendo níveis fundamental, médio/técnico e superior.

Entre os destaques estão vagas para médico ESF, enfermeiro, auditor fiscal, engenheiro civil, farmacêutico, técnico em enfermagem e auxiliar de serviços gerais.

Após retificação do edital, a prova objetiva - única etapa do certame - será aplicada no dia 31 de maio. O exame contará com 50 questões de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório.

O concurso também prevê formação de cadastro reserva para diversos cargos, ampliando as chances de convocação ao longo da validade do certame.

O pagamento da taxa de inscrição pode ser feito até sexta (27).

Confira outros editais abertos:

Concurso em Lavras (MG) 1 de 5