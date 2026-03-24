Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prefeitura abre concurso público com 77 vagas imediatas e salários de até R$ 16 mil

Inscrições seguem até quinta (26) e prova já tem nova data definida

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 24 de março de 2026 às 08:01

Estudar para concurso em 2026: confira as 7 táticas de ouro para começar do zero depois da folia
Estudar para concurso em 2026: confira as 7 táticas de ouro para começar do zero depois da folia Crédito: Shutterstock

A Prefeitura de Governador Celso Ramos, em Santa Catarina, está com inscrições abertas até esta quinta-feira (26) para um concurso público que oferece 77 vagas imediatas, além de cadastro reserva, com salários que chegam a R$ 16.120.

Os interessados devem se inscrever por meio do site da banca organizadora, a Furb, mediante pagamento de taxa que varia conforme o nível de escolaridade: R$ 90 (fundamental), R$ 120 (médio/técnico) e R$ 150 (superior).

As oportunidades contemplam cargos na própria Prefeitura, no Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) e na Fundação do Meio Ambiente (Famgov), abrangendo níveis fundamental, médio/técnico e superior.

Entre os destaques estão vagas para médico ESF, enfermeiro, auditor fiscal, engenheiro civil, farmacêutico, técnico em enfermagem e auxiliar de serviços gerais.

Após retificação do edital, a prova objetiva - única etapa do certame - será aplicada no dia 31 de maio. O exame contará com 50 questões de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório.

O concurso também prevê formação de cadastro reserva para diversos cargos, ampliando as chances de convocação ao longo da validade do certame.

O pagamento da taxa de inscrição pode ser feito até sexta (27). 

Confira outros editais abertos:

Concurso em Lavras (MG)

Concurso na área da saúde abre 42 vagas imediatas com salários de até R$ 15,8 mil por Edital
Concurso na área da saúde abre 42 vagas imediatas com salários de até R$ 15,8 mil por Edital
Concurso na área da saúde abre 42 vagas imediatas com salários de até R$ 15,8 mil por Edital
Concurso na área da saúde abre 42 vagas imediatas com salários de até R$ 15,8 mil por Edital
Concurso na área da saúde abre 42 vagas imediatas com salários de até R$ 15,8 mil por Edital
1 de 5
Concurso na área da saúde abre 42 vagas imediatas com salários de até R$ 15,8 mil por Edital

Vagas e salários do concurso da Prefeitura de Planalto (PR)

Vagas e salários do concurso da Prefeitura de Planalto (PR) por Edital
Vagas e salários do concurso da Prefeitura de Planalto (PR) por Edital
Vagas e salários do concurso da Prefeitura de Planalto (PR) por Edital
Vagas e salários do concurso da Prefeitura de Planalto (PR) por Edital
1 de 4
Vagas e salários do concurso da Prefeitura de Planalto (PR) por Edital

Tags:

Concurso Público

Mais recentes

Imagem - GRUPO BOTICÁRIO: Inscrições abertas para Jovem Aprendiz com vagas na Bahia

GRUPO BOTICÁRIO: Inscrições abertas para Jovem Aprendiz com vagas na Bahia
Imagem - Inteligência Artificial vai substituir seu emprego? Veja as profissões em risco e as que ganham mais no Brasil em 2026

Inteligência Artificial vai substituir seu emprego? Veja as profissões em risco e as que ganham mais no Brasil em 2026
Imagem - Salários de até R$ 2,7 mil: Salvador tem mais de 400 vagas de emprego nesta terça (24)

Salários de até R$ 2,7 mil: Salvador tem mais de 400 vagas de emprego nesta terça (24)

MAIS LIDAS

Imagem - Morre Gerson Brenner, ator que brilhou em ‘Rainha da Sucata’, aos 66 anos
01

Morre Gerson Brenner, ator que brilhou em ‘Rainha da Sucata’, aos 66 anos

Imagem - INSS: 13º de aposentados e pensionistas será antecipado para abril e maio; confira o calendário
02

INSS: 13º de aposentados e pensionistas será antecipado para abril e maio; confira o calendário

Imagem - Mulher é vítima de tentativa de estupro, reage e é espancada a pauladas por suspeito na Bahia
03

Mulher é vítima de tentativa de estupro, reage e é espancada a pauladas por suspeito na Bahia

Imagem - Quem são as policiais militares baleadas durante briga em unidade da corporação em Salvador
04

Quem são as policiais militares baleadas durante briga em unidade da corporação em Salvador