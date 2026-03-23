DENTRO DO CAB

Quem são as policiais militares baleadas durante briga em unidade da corporação em Salvador

As duas policiais foram encaminhadas para o Hospital Geral Roberto Santos

Maysa Polcri

Publicado em 23 de março de 2026 às 16:00

Caso foi registrado no Departamento de Apoio Logístico da PM Crédito: Reprodução

As policiais militares baleadas durante um desentendimento em uma unidade da corporação, em Salvador, foram identificadas como a soldado Ana Beatriz de Jesus Alves Santos e a major Caroline Ferreira Souza. Ana Beatriz disparou contra Caroline por volta das 11 horas desta segunda-feira (23), no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

Elas foram socorridas para o Hospital Geral Roberto Santos e não correm risco de perder a vida. Informações iniciais indicam que as policiais estavam em uma oitiva, sendo que a soldado Ana Beatriz, que atirou, era ouvida pela major quando efetuou os disparos.

Segundo a Polícia Militar, outro policial presente no local interveio na ocorrência e disparou contra Ana Beatriz. “Diante do ocorrido, houve intervenção para conter a ação, momento em que a autora também foi atingida. Ambas foram prontamente socorridas e encaminhadas a uma unidade hospitalar”, disse a PM, em nota. A corporação afirma ainda que acompanha o estado de saúde das policiais.



Procuradas, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) e a Polícia Civil disseram que as informações sobre o caso estão sendo divulgadas apenas pela Polícia Militar. Veja abaixo o posicionamento completo da corporação.

"A Polícia Militar da Bahia informa que acompanha o quadro de saúde de duas policiais militares atingidas por disparos de arma de fogo, na manhã desta segunda-feira (23), na Vila Militar do CAB, em Salvador.

De acordo com as informações preliminares, uma soldado efetuou disparos contra uma oficial da corporação. Diante do ocorrido, houve intervenção para conter a ação, momento em que a autora também foi atingida. Ambas foram prontamente socorridas e encaminhadas a uma unidade hospitalar.