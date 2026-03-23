Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quem são as policiais militares baleadas durante briga em unidade da corporação em Salvador

As duas policiais foram encaminhadas para o Hospital Geral Roberto Santos

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 23 de março de 2026 às 16:00

Caso foi registrado no Departamento de Apoio Logístico da PM
Caso foi registrado no Departamento de Apoio Logístico da PM Crédito: Reprodução

As policiais militares baleadas durante um desentendimento em uma unidade da corporação, em Salvador, foram identificadas como a soldado Ana Beatriz de Jesus Alves Santos e a major Caroline Ferreira Souza. Ana Beatriz disparou contra Caroline por volta das 11 horas desta segunda-feira (23), no Centro Administrativo da Bahia (CAB). 

Elas foram socorridas para o Hospital Geral Roberto Santos e não correm risco de perder a vida. Informações iniciais indicam que as policiais estavam em uma oitiva, sendo que a soldado Ana Beatriz, que atirou, era ouvida pela major quando efetuou os disparos. 

Segundo a Polícia Militar, outro policial presente no local interveio na ocorrência e disparou contra Ana Beatriz. “Diante do ocorrido, houve intervenção para conter a ação, momento em que a autora também foi atingida. Ambas foram prontamente socorridas e encaminhadas a uma unidade hospitalar”, disse a PM, em nota. A corporação afirma ainda que acompanha o estado de saúde das policiais. 

Procuradas, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) e a Polícia Civil disseram que as informações sobre o caso estão sendo divulgadas apenas pela Polícia Militar. Veja abaixo o posicionamento completo da corporação. 

"A Polícia Militar da Bahia informa que acompanha o quadro de saúde de duas policiais militares atingidas por disparos de arma de fogo, na manhã desta segunda-feira (23), na Vila Militar do CAB, em Salvador.

De acordo com as informações preliminares, uma soldado efetuou disparos contra uma oficial da corporação. Diante do ocorrido, houve intervenção para conter a ação, momento em que a autora também foi atingida. Ambas foram prontamente socorridas e encaminhadas a uma unidade hospitalar.

A PMBA lamenta o ocorrido e informa que está prestando apoio e acompanhamento aos familiares e aos integrantes da corporação". 

Mais recentes

Imagem - Fim de semana de terror: CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves

Fim de semana de terror: CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves
Imagem - Diretor de presídio na Bahia suspeito de matar a namorada em hotel é exonerado do cargo

Diretor de presídio na Bahia suspeito de matar a namorada em hotel é exonerado do cargo
Imagem - Pedreiro morre soterrado em obra da prefeitura da Bahia e moradores denunciam falta de EPI

Pedreiro morre soterrado em obra da prefeitura da Bahia e moradores denunciam falta de EPI

MAIS LIDAS

Imagem - Soldado da PM tenta matar Major a tiros dentro de unidade da corporação em Salvador
01

Soldado da PM tenta matar Major a tiros dentro de unidade da corporação em Salvador

Imagem - DEFINIDO: Veja os adversários de Bahia e Vitória na Copa do Brasil
02

DEFINIDO: Veja os adversários de Bahia e Vitória na Copa do Brasil

Imagem - INSS: 13º de aposentados e pensionistas será antecipado para abril e maio; confira o calendário
03

INSS: 13º de aposentados e pensionistas será antecipado para abril e maio; confira o calendário

Imagem - 13º do INSS antecipado: veja as datas de pagamento e quem recebe em 2026
04

13º do INSS antecipado: veja as datas de pagamento e quem recebe em 2026