VÍDEO: Incêndio atinge apartamento em Brotas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 10 de maio de 2026 às 20:09
Um incêndio atinge o 10º andar de um prédio no bairro de Boa Vista de Brotas, em Salvador, na noite deste domingo (10). Imagens enviadas ao CORREIO mostram que chamas saem da janela do prédio, enquanto uma grande fumaça atinge os dois andares superiores do prédio.
O incêndio ocorre no Residencial Gabriela, na rua Frederico Costa. Não há informações se moradores se feriram. O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia foi procurado, mas não forneceu informações sobre a ocorrência até está publicação.
Matéria em atualização.