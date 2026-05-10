SALVADOR

VÍDEO: Incêndio atinge apartamento em Brotas

Moradores filmaram chamas no 10º andar do edifício

Um incêndio atinge o 10º andar de um prédio no bairro de Boa Vista de Brotas, em Salvador, na noite deste domingo (10). Imagens enviadas ao CORREIO mostram que chamas saem da janela do prédio, enquanto uma grande fumaça atinge os dois andares superiores do prédio.