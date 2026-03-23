CRIME NA PM

Soldado da PM tenta matar Major a tiros dentro de unidade da corporação em Salvador

Duas policiais foram baleadas e levadas em estado grave ao Hospital Roberto Santos

Wendel de Novais

Publicado em 23 de março de 2026 às 13:02

Caso foi registrado no Departamento de Apoio Logístico da PM Crédito: Reprodução

Um tiroteio foi registrado entre policiais militares em uma unidade da corporação, em Salvador, na manhã desta segunda-feira (23). A troca de tiros ocorreu no Departamento de Apoio Logístico da Polícia Militar da Bahia (DAL-PM), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), onde estavam as duas policiais envolvidas.

Procurada pela reportagem, a PM-BA confirmou o caso por meio de nota. “A PM-BA informa que acompanha o quadro de saúde de duas policiais militares atingidas por disparos de arma de fogo, na manhã desta segunda-feira (23), na Vila Militar do CAB, em Salvador”, informou a corporação.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

De acordo com informações iniciais, uma soldado da PM, identificada como Beatriz, sacou a arma e atirou contra uma major, identificada como Caroline, do Comando de Policiamento Regional da Capital (CPRC). A soldado estaria sendo ouvida pela oficial quando efetuou os disparos, atingindo a vítima no peito.

Segundo a PM, houve a intervenção de outro policial na ocorrência. “Diante do ocorrido, houve intervenção para conter a ação, momento em que a autora também foi atingida. Ambas foram prontamente socorridas e encaminhadas a uma unidade hospitalar”, completou a PM-BA.