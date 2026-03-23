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Estudante de 11 anos é espancado por colegas e chega a desmaiar dentro de escola na Bahia

Imagens mostram sangue no chão e hematomas pelo corpo

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 23 de março de 2026 às 10:09

Família expôs marcas de agressões em estudante
Família expôs marcas de agressões em estudante Crédito: Reprodução

Um estudante de 11 anos ficou ferido após ser espancado por três colegas dentro da Escola Municipal Tancredo Neves, no distrito de Jauá, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). De acordo com informações da TV Bahia, o caso aconteceu na última sexta-feira (20) e causou indignação entre familiares e moradores da região. Isso porque o menino chegou a desmaiar em decorrência das agressões.

Ele sofreu ferimentos no rosto e precisou levar 21 pontos nas regiões da boca e do supercílio. As agressões teriam sido praticadas por três estudantes, com idades entre 12 e 13 anos. Até o momento, não há detalhes sobre o que teria motivado o ataque dentro da unidade escolar. Nas redes sociais, familiares da vítima divulgaram imagens que mostram hematomas espalhados pelo corpo da criança e cortes no rosto.

Família expôs marcas de agressões em estudante

Família expôs marcas de agressões em estudante por Reprodução
Família expôs marcas de agressões em estudante por Reprodução
Família expôs marcas de agressões em estudante por Reprodução
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Família expôs marcas de agressões em estudante por Reprodução
Família expôs marcas de agressões em estudante por Reprodução
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Família expôs marcas de agressões em estudante por Reprodução

Em um dos registros, também é possível ver manchas de sangue no chão da escola, o que reforçou a repercussão do caso. Em nota, a Secretaria da Educação de Camaçari informou que esteve na escola acompanhada de equipe jurídica e dos chamados guardiões escolares, realizando o acolhimento dos envolvidos.

Segundo o órgão, foi formalizado um registro interno da ocorrência e adotadas medidas voltadas à mediação de conflitos e prevenção da violência. Entre as ações listadas estão o acompanhamento jurídico e suporte à família, inclusive com deslocamento até uma unidade de saúde para realização de exames,

A pasta reforçou o compromisso com "o cuidado, a proteção e a integridade dos estudantes, tratando o caso com a seriedade e a responsabilidade que a situação exige". O caso é investigado pela Delegacia Territorial de Camaçari.

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