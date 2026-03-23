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Trancada, sem água e cercada por arame farpado: mulher mantida em cárcere por irmã é resgatada na Bahia

Suspeita foi presa em flagrante por maus-tratos e sequestro

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 23 de março de 2026 às 09:34

Suspeita foi presa em flagrante por maus-tratos e sequestro Crédito: Reprodução

Uma mulher de 50 anos, com deficiência intelectual, foi resgatada de uma situação de cárcere privado e maus-tratos em condições consideradas degradantes no povoado de Joá, zona rural de Paulo Afonso, no norte da Bahia. A principal suspeita do crime é a própria irmã da vítima, de 44 anos, que foi presa em flagrante.

A descoberta ocorreu após uma denúncia anônima que levou equipes policiais até o imóvel. No local, os agentes encontraram a vítima confinada em um espaço improvisado, sem ventilação adequada e em meio à falta de higiene.

O ambiente em que ela era mantida chamou a atenção das autoridades. O cômodo estava isolado com cordas, arames farpados e fechaduras, além de apresentar presença de insetos. Havia uma cama de cimento e não foram identificadas condições mínimas de acesso à água potável ou alimentação regular.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
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Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

Segundo os primeiros relatos colhidos no local, a mulher também sofria agressões frequentes. Ela apresentava sinais de debilidade física e foi socorrida por profissionais de saúde, sendo encaminhada para avaliação médica mais detalhada.

A suspeita foi localizada dentro da residência e recebeu voz de prisão em flagrante pelos crimes de sequestro, cárcere privado e maus-tratos no contexto de violência doméstica e familiar. Outros familiares que estavam no imóvel foram levados para prestar esclarecimentos, mas não são alvo de investigação até o momento.

O caso foi registrado pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam/Paulo Afonso), que realizou a ação com apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

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Tags:

Bahia Crime Cárcere Privado

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