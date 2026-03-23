AVENIDA ACM

Três tiros por um retrovisor: o pavio curto do policial que executou empresário no trânsito em Salvador

Inquérito apontou um investigador da Polícia Civil como autor do crime

Wendel de Novais

Publicado em 23 de março de 2026 às 05:13

Policial matou empresário por causa de um retrovisor Crédito: Reprodução

A morte do empresário Sílvio Ricardo Andrade Silva, em outubro de 2012, se tornou um dos casos mais emblemáticos de violência no trânsito em Salvador, não apenas pela banalidade do motivo, mas também pelo perfil do autor: um investigador da Polícia Civil. O crime aconteceu em plena Avenida ACM, uma das mais movimentadas da capital, e expôs como um desentendimento pode evoluir para um desfecho fatal.

Na manhã de 19 de outubro, por volta das 9h20, Sílvio pilotava sua motocicleta, uma Suzuki Burgman, quando acabou tocando no retrovisor de um Fiat Palio vermelho nas imediações da Rodoviária. O contato, comum no trânsito intenso da região, desencadeou uma discussão entre ele e o policial civil Cleber de Oliveira Silva. O que poderia terminar em troca de palavras rapidamente escalou para violência extrema.

Segundo a reconstituição do caso feita pela polícia com base em testemunhas e perícia, após o bate-boca inicial, o motorista do Palio sacou uma arma e passou a perseguir o empresário. Os disparos foram feitos em sequência. Sílvio foi atingido por dois tiros — um deles nas costas, com trajetória que atravessou o corpo e saiu pelo peito, causando morte imediata. Outro disparo atingiu o cotovelo. Uma terceira bala chegou a perfurar a mochila da vítima.

As marcas de sangue encontradas no asfalto indicaram que, mesmo gravemente ferido, o empresário ainda tentou conduzir a motocicleta por alguns metros antes de cair. A tentativa de fuga reforçou a conclusão de que ele não teve chance de defesa e foi surpreendido pelos disparos. Testemunhas relataram que os tiros ocorreram quando a vítima já tentava se afastar do local da discussão, o que posteriormente sustentaria uma das qualificadoras do crime.

Policial matou empresário por retrovisor 1 de 5

Indícios levaram à suspeita contra policial

Logo nas primeiras análises, a perícia identificou que a arma utilizada no crime provavelmente era uma pistola calibre .40, de uso restrito das forças de segurança. O dado mudou o rumo da investigação, levantando a hipótese de envolvimento de um agente público. Além disso, o veículo utilizado pelo autor apresentava placa fria (sem registro), o que dificultou a identificação imediata.

Diante da repercussão do caso e do apelo de familiares da vítima, investigadores do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) passaram a reunir imagens de câmeras da região e depoimentos de testemunhas para reconstruir a dinâmica do crime. Mesmo nos primeiros dias, a polícia já trabalhava com a existência de um suspeito identificado, mas evitava divulgar detalhes.

Prisão e identificação do autor

Cerca de um mês após o crime, a investigação avançou até apontar como autor dos disparos o investigador Cleber, que era lotado na Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon). A prisão ocorreu durante o cumprimento de mandado judicial, e o policial foi encaminhado à Corregedoria.

A prova central contra ele foi produzida a partir de exames de balística realizados pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT). Os laudos indicaram altíssimo grau de compatibilidade entre os projéteis recolhidos no local e no corpo da vítima e a pistola .40 que estava sob responsabilidade do investigador.

O cruzamento foi feito por meio de sistema de identificação balística, que permite relacionar disparos a armas específicas a partir das marcas deixadas nos projéteis. Além da prova técnica, inconsistências no álibi apresentado pelo policial e depoimentos de testemunhas reforçaram sua ligação com o crime.

Empresário tinha trocado carro por moto para fugir de trânsito 1 de 5

Comportamento violento

Durante as investigações, também vieram à tona informações sobre o comportamento do acusado fora do ambiente profissional. Ele já respondia a processo por violência doméstica, acusado de agredir a própria mãe. O dado foi posteriormente considerado pela Justiça como indicativo de um padrão de comportamento agressivo, incompatível com a função de agente de segurança pública.

Em 2014, a Justiça decidiu pronunciar o réu, determinando que ele fosse submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. A decisão considerou comprovada a materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria. O Ministério Público sustentou que o homicídio foi qualificado por motivo fútil, já que teve origem em uma discussão banal por conta de um retrovisor, além do recurso que dificultou a defesa da vítima.

A prisão preventiva foi mantida ao longo de todo o processo, com o entendimento de que a liberdade do acusado representaria risco à ordem pública e poderia interferir na instrução criminal.

Condenação e perda do cargo

O julgamento pelo Tribunal do Júri ocorreu em agosto de 2018, quase seis anos após o crime. Os jurados reconheceram a culpa do réu e acolheram integralmente as qualificadoras apresentadas pela acusação. O ex-investigador foi condenado a 16 anos e 6 meses de prisão em regime fechado.

Além da pena, a sentença determinou a perda do cargo público, destacando que a conduta do réu era incompatível com a função policial, especialmente por ter utilizado uma arma e treinamento fornecidos pelo Estado para cometer o crime. A decisão também fixou indenização mínima à família da vítima, reconhecendo os impactos causados pela morte do empresário.