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Homem morre afogado após entrar no mar para salvar a esposa em praia de Jauá

Vítima foi arrastada por corrente de retorno e morreu no local

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 23 de março de 2026 às 08:58

Fernando 'Cebola' morreu tentando salvar esposa
Fernando 'Cebola' morreu tentando salvar esposa Crédito: Reprodução

Um ato de coragem terminou em tragédia na praia de Jauá, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), na tarde de domingo (22). Um homem identificado como Fernando Pereira de Oliveira, 43 anos, morreu afogado após entrar no mar para tentar salvar a esposa, que estava em situação de risco.

Conhecido como “Cebola”, ele teria percebido que a companheira estava se afogando no mar e entrou para tirá-la. Durante a tentativa de resgate, acabou sendo arrastado por uma corrente de retorno e levado para o fundo do mar. Segundo informações iniciais, Fernando sabia nadar, mas não conseguiu vencer a força da corrente. 

Fernando 'Cebola' morreu tentando salvar esposa

Fernando 'Cebola' morreu tentando salvar esposa por Reprodução
Fernando 'Cebola' morreu tentando salvar esposa por Reprodução
Fernando 'Cebola' morreu tentando salvar esposa por Reprodução
Fernando 'Cebola' morreu tentando salvar esposa por Reprodução
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Fernando 'Cebola' morreu tentando salvar esposa por Reprodução

Ele chegou a ser retirado do mar por pessoas que estavam na praia, entre elas surfistas que auxiliaram no resgate. Equipes do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e realizaram manobras de reanimação ainda na faixa de areia, mas a vítima não resistiu.

A morte causou forte comoção nas redes sociais. Amigos, familiares e conhecidos destacaram o perfil da vítima. “Só quem teve o prazer de conhecer você sabia o cara incrível que você era. Brincalhão, ajudava a todos um ser gente boa, descansa em paz benção, você fará muita falta”, escreveu um amigo.

“Um grande tio, homem, companheiro. [...] Palavras são poucas para descrever o tão grandioso você foi em nossas vidas. Lembranças enormes vão ficar na memória. Descansa em paz cebolinha Estará pra sempre em nossos corações”, completou outro amigo de Cebola. O caso foi registrado pela 26ª Delegacia Territorial de Vila de Abrantes, que confirmou a morte por afogamento.

O corpo foi retirado do mar por salva-vidas já sem sinais vitais, e foram expedidas as guias para perícia e remoção.

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Tags:

Afogamento Jauá Fernando 'cebola' Tentando Salvar Esposa

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