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Diretor de presídio suspeito de matar namorada pediu a vítima em namoro uma semana antes do crime

Empresária foi encontrada morta em Aracaju após relatos de tiros

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 23 de março de 2026 às 07:25

Tiago é suspeito de matar Flávia em quarto de hotel Crédito: Reprodução

Suspeito de matar a namorada, Tiago Sóstenes Miranda de Matos, diretor do Conjunto Penal de Paulo Afonso, pediu a vítima em namoro uma semana antes do crime, segundo informações do g1. Ele foi encontrado em um quarto de hotel ao lado do corpo da empresária Flávia Barros, de 38 anos, na madrugada de domingo (22), em Aracaju, no estado de Sergipe, após a polícia ser chamada por conta de tiros no local. 

De acordo com amigas de Flávia, os dois começaram a sair ainda em novembro de 2025, mas só oficializaram o namoro no dia 15 de março, data do aniversário de Flávia. Apesar de morarem em Paulo Afonso, o casal estava na capital sergipana para assistir a um show na noite de sábado (21).

Tiago é suspeito de matar a companheira Flávia em um quarto de hotel

Flávia Barros por Reprodução
Tiago Sóstenes Miranda de Matos por Reprodução
Flávia Barros por Reprodução
Tiago Sóstenes Miranda de Matos por Reprodução
Flávia Barros por Reprodução
Tiago Sóstenes Miranda de Matos por Reprodução
Flávia Barros por Reprodução
Tiago Sóstenes Miranda de Matos é diretor do Conjunto Penal de Paulo Afonso por Reprodução
Flávia Barros por Reprodução
Hotel onde o crime aconteceu por Reprodução
Hotel onde o crime aconteceu por Reprodução
Flávia Barros por Reprodução
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Flávia Barros por Reprodução

A ocorrência foi registrada por volta das 5h20, após denúncias de tiros no local. Quando chegaram ao hotel, policiais encontraram a porta do quarto arrombada e o casal sobre a cama, ambos com ferimentos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou a morte da empresária ainda no local.

Já o diretor do presídio foi socorrido e levado para um hospital, onde permanece internado em estado grave. Uma pistola calibre .40 foi apreendida no quarto. As primeiras análises apontam que, após o crime, ele teria tentado tirar a própria vida.

As investigações estão sob responsabilidade das polícias Civil e Militar de Sergipe. Procuradas, as autoridades ainda não se manifestaram oficialmente. O espaço segue aberto.

Quem era a vítima

Flávia Barros era empresária e comandava a FB Soluções Financeiras, em Paulo Afonso, no norte da Bahia. Nas redes sociais, amigos e familiares publicaram mensagens de despedida e homenagens. Em uma delas, uma amiga escreveu: "Tão linda e com o futuro pela frente, logo após comemorar o aniversário... Meu Deus, que tristeza. Descanse em paz". Outra comentou: "Que Deus te receba de braços abertos e te coloque em um bom lugar. Te amo, Barbie".

Em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização da Bahia (Seap-BA) informou que acompanha o caso por meio da Corregedoria e enviou equipes para Aracaju. "A Seap esclarece que o servidor não responde a processo administrativo disciplinar, possuía histórico funcional regular e vinha desempenhando suas funções de gestão sem registros de condutas incompatíveis com o cargo ou indicativos de instabilidade de ordem pessoal ou emocional", afirmou.

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Tags:

Aracaju Feminicídio Tiago Sóstenes Miranda de Matos Flávia Barros Paulo Afonso

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