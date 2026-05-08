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Idoso preso por tráfico usava barraca perto do Mercado Modelo como fachada para vender crack e cocaína, diz polícia

Investigação aponta que dupla atuava junta na venda de crack e cocaína na região turística do Comércio

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 8 de maio de 2026 às 10:42

Ação policial prendeu dois suspeitos
Ação policial prendeu dois suspeitos Crédito: Divulgação

As prisões de dois idosos durante a Operação Mercado Seguro revelaram detalhes de um esquema de tráfico de drogas que atuava nas imediações do Mercado Modelo, um dos principais pontos turísticos de Salvador. Segundo a Polícia Civil, um dos investigados usava uma barraca irregular como fachada para comercializar drogas na região do Comércio.

O homem, de 72 anos, foi preso em flagrante na manhã desta sexta-feira (8). Conforme as investigações, ele se apresentava como vendedor ambulante enquanto vendia crack e cocaína durante o dia no entorno do Mercado Modelo.

Drones ajudaram a captar movimentação de tráfico

Tráfico de drogas nos arredores do Mercado Modelo, no Comércio por Reprodução
Tráfico de drogas nos arredores do Mercado Modelo, no Comércio por Reprodução
Tráfico de drogas nos arredores do Mercado Modelo, no Comércio por Reprodução
Tráfico de drogas nos arredores do Mercado Modelo, no Comércio por Reprodução
Tráfico de drogas nos arredores do Mercado Modelo, no Comércio por Reprodução
Tráfico de drogas nos arredores do Mercado Modelo, no Comércio por Reprodução
Tráfico de drogas nos arredores do Mercado Modelo, no Comércio por Reprodução
Tráfico de drogas nos arredores do Mercado Modelo, no Comércio por Reprodução
Tráfico de drogas nos arredores do Mercado Modelo, no Comércio por Reprodução
Ação policial prendeu dois suspeitos por Divulgação
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Tráfico de drogas nos arredores do Mercado Modelo, no Comércio por Reprodução

A ação faz parte de uma operação integrada entre as polícias Civil e Militar, que utilizou drones, tecnologia de monitoramento e trabalho de inteligência para mapear a atuação criminosa na área turística da capital baiana.

Após a prisão, equipes do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), com apoio da Polícia Militar, cumpriram mandado de busca e apreensão na residência do suspeito. No imóvel, foram encontrados um simulacro de arma de fogo, aparelho celular e materiais que podem auxiliar no aprofundamento das investigações.

Durante os desdobramentos da operação, outro homem, de 64 anos, também foi preso em flagrante por associação para o tráfico. Com ele, os policiais apreenderam mais de R$ 2 mil em espécie.

De acordo com a polícia, os dois investigados atuavam juntos na comercialização de drogas na região e já possuíam passagens anteriores por tráfico.

As investigações seguem em andamento para identificar outros possíveis envolvidos e aprofundar as apurações sobre a atuação do grupo criminoso no entorno do Mercado Modelo.

Tags:

Comércio Tráfico de Drogas

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