Idoso preso por tráfico usava barraca perto do Mercado Modelo como fachada para vender crack e cocaína, diz polícia

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Carol Neves
Publicado em 8 de maio de 2026 às 10:42
As prisões de dois idosos durante a Operação Mercado Seguro revelaram detalhes de um esquema de tráfico de drogas que atuava nas imediações do Mercado Modelo, um dos principais pontos turísticos de Salvador. Segundo a Polícia Civil, um dos investigados usava uma barraca irregular como fachada para comercializar drogas na região do Comércio.
O homem, de 72 anos, foi preso em flagrante na manhã desta sexta-feira (8). Conforme as investigações, ele se apresentava como vendedor ambulante enquanto vendia crack e cocaína durante o dia no entorno do Mercado Modelo.
Drones ajudaram a captar movimentação de tráfico
A ação faz parte de uma operação integrada entre as polícias Civil e Militar, que utilizou drones, tecnologia de monitoramento e trabalho de inteligência para mapear a atuação criminosa na área turística da capital baiana.
Após a prisão, equipes do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), com apoio da Polícia Militar, cumpriram mandado de busca e apreensão na residência do suspeito. No imóvel, foram encontrados um simulacro de arma de fogo, aparelho celular e materiais que podem auxiliar no aprofundamento das investigações.
Durante os desdobramentos da operação, outro homem, de 64 anos, também foi preso em flagrante por associação para o tráfico. Com ele, os policiais apreenderam mais de R$ 2 mil em espécie.
De acordo com a polícia, os dois investigados atuavam juntos na comercialização de drogas na região e já possuíam passagens anteriores por tráfico.
As investigações seguem em andamento para identificar outros possíveis envolvidos e aprofundar as apurações sobre a atuação do grupo criminoso no entorno do Mercado Modelo.