SEGURANÇA

Idoso preso por tráfico usava barraca perto do Mercado Modelo como fachada para vender crack e cocaína, diz polícia

Investigação aponta que dupla atuava junta na venda de crack e cocaína na região turística do Comércio

Carol Neves

Publicado em 8 de maio de 2026 às 10:42

Ação policial prendeu dois suspeitos Crédito: Divulgação

As prisões de dois idosos durante a Operação Mercado Seguro revelaram detalhes de um esquema de tráfico de drogas que atuava nas imediações do Mercado Modelo, um dos principais pontos turísticos de Salvador. Segundo a Polícia Civil, um dos investigados usava uma barraca irregular como fachada para comercializar drogas na região do Comércio.

O homem, de 72 anos, foi preso em flagrante na manhã desta sexta-feira (8). Conforme as investigações, ele se apresentava como vendedor ambulante enquanto vendia crack e cocaína durante o dia no entorno do Mercado Modelo.

Drones ajudaram a captar movimentação de tráfico 1 de 10

A ação faz parte de uma operação integrada entre as polícias Civil e Militar, que utilizou drones, tecnologia de monitoramento e trabalho de inteligência para mapear a atuação criminosa na área turística da capital baiana.

Após a prisão, equipes do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), com apoio da Polícia Militar, cumpriram mandado de busca e apreensão na residência do suspeito. No imóvel, foram encontrados um simulacro de arma de fogo, aparelho celular e materiais que podem auxiliar no aprofundamento das investigações.

Durante os desdobramentos da operação, outro homem, de 64 anos, também foi preso em flagrante por associação para o tráfico. Com ele, os policiais apreenderam mais de R$ 2 mil em espécie.

De acordo com a polícia, os dois investigados atuavam juntos na comercialização de drogas na região e já possuíam passagens anteriores por tráfico.