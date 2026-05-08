TRÁFICO DE DROGAS

Idoso de 72 anos é preso por vender crack e maconha no Comércio

Suspeito era investigado por atuar nas imediações do Mercado Modelo, em Salvador

Esther Morais

Publicado em 8 de maio de 2026 às 07:08

Polícia Civil deflagra operação em Salvador Crédito: Divulgação/ Ascom-PCBA

Um idoso de 72 anos foi preso nesta sexta-feira (8) suspeito de vender crack e maconha no bairro do Comércio, nas proximidades do Mercado Modelo, em Salvador.

Segundo a Polícia Civil, o homem já possuía passagens pela polícia e era investigado há cerca de um mês. Durante a ação, foram apreendidas pedras de crack, porções de maconha e um aparelho celular.

As investigações apontam ainda que o ponto utilizado para a comercialização das drogas contribuía para a ocorrência de furtos, roubos e extorsões na região, principalmente praticados por dependentes químicos.

Integrantes do Baralho do Crime na Bahia 1 de 17

A prisão aconteceu durante a Operação Mercado Seguro, realizada pela Polícia Civil da Bahia, por meio do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), em atuação conjunta com a Polícia Militar da Bahia.

Após a prisão, os policiais cumpriram cinco mandados de busca e apreensão em imóveis localizados nos bairros do Imbuí, Bonfim, Boca do Rio e Jardim Santo Inácio, em Salvador, além de um endereço na Ilha de Itaparica.