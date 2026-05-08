Idoso de 72 anos é preso por vender crack e maconha no Comércio

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Esther Morais
Publicado em 8 de maio de 2026 às 07:08
Um idoso de 72 anos foi preso nesta sexta-feira (8) suspeito de vender crack e maconha no bairro do Comércio, nas proximidades do Mercado Modelo, em Salvador.
Segundo a Polícia Civil, o homem já possuía passagens pela polícia e era investigado há cerca de um mês. Durante a ação, foram apreendidas pedras de crack, porções de maconha e um aparelho celular.
As investigações apontam ainda que o ponto utilizado para a comercialização das drogas contribuía para a ocorrência de furtos, roubos e extorsões na região, principalmente praticados por dependentes químicos.
Integrantes do Baralho do Crime na Bahia
A prisão aconteceu durante a Operação Mercado Seguro, realizada pela Polícia Civil da Bahia, por meio do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), em atuação conjunta com a Polícia Militar da Bahia.
Após a prisão, os policiais cumpriram cinco mandados de busca e apreensão em imóveis localizados nos bairros do Imbuí, Bonfim, Boca do Rio e Jardim Santo Inácio, em Salvador, além de um endereço na Ilha de Itaparica.
De acordo com a polícia, a operação segue em andamento para identificar outros envolvidos no esquema criminoso.