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Idoso de 72 anos é preso por vender crack e maconha no Comércio

Suspeito era investigado por atuar nas imediações do Mercado Modelo, em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 8 de maio de 2026 às 07:08

Polícia Civil deflagra operação contra organização criminosa no Complexo do Nordeste de Amaralina
Polícia Civil deflagra operação em Salvador Crédito: Divulgação/ Ascom-PCBA

Um idoso de 72 anos foi preso nesta sexta-feira (8) suspeito de vender crack e maconha no bairro do Comércio, nas proximidades do Mercado Modelo, em Salvador.

Segundo a Polícia Civil, o homem já possuía passagens pela polícia e era investigado há cerca de um mês. Durante a ação, foram apreendidas pedras de crack, porções de maconha e um aparelho celular.

As investigações apontam ainda que o ponto utilizado para a comercialização das drogas contribuía para a ocorrência de furtos, roubos e extorsões na região, principalmente praticados por dependentes químicos.

Integrantes do Baralho do Crime na Bahia

Integrantes do Baralho do Crime da Bahia por Divulgação
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Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
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Integrantes do Baralho do Crime da Bahia por Divulgação

A prisão aconteceu durante a Operação Mercado Seguro, realizada pela Polícia Civil da Bahia, por meio do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), em atuação conjunta com a Polícia Militar da Bahia.

Após a prisão, os policiais cumpriram cinco mandados de busca e apreensão em imóveis localizados nos bairros do Imbuí, Bonfim, Boca do Rio e Jardim Santo Inácio, em Salvador, além de um endereço na Ilha de Itaparica.

De acordo com a polícia, a operação segue em andamento para identificar outros envolvidos no esquema criminoso.

Tags:

Polícia

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