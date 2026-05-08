Aposta de Salvador ganha R$ 70 mil na Mega-Sena; confira resultado

Sorteio foi realizado na noite de quinta-feira (7)

  • Esther Morais

Publicado em 8 de maio de 2026 às 06:46

Mega-Sena sorteia novo prêmio Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Uma aposta de Salvador e outra de Juazeiro acertaram cinco dezenas no concurso 3005 da Mega-Sena, sorteado na noite desta quinta-feira (7), e faturaram R$ 70.003,53 cada.

Na capital baiana, o jogo vencedor foi registrado na Loteria Iguatemi. Em Juazeiro, a aposta foi feita pelos canais eletrônicos da Caixa.

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.)
Os números sorteados foram 17, 23, 29, 30, 48 e 50.

Como ninguém acertou as seis dezenas, o prêmio principal acumulou. A estimativa da Caixa é que o próximo concurso, marcado para sábado (9), pague R$ 45 milhões.

Ao todo, 25 apostas acertaram a quina e outras 2.594 fizeram a quadra, com prêmio individual de R$ 1.112,08.

