Aposta de Salvador ganha R$ 70 mil na Mega-Sena; confira resultado

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 8 de maio de 2026 às 06:46
Uma aposta de Salvador e outra de Juazeiro acertaram cinco dezenas no concurso 3005 da Mega-Sena, sorteado na noite desta quinta-feira (7), e faturaram R$ 70.003,53 cada.
Na capital baiana, o jogo vencedor foi registrado na Loteria Iguatemi. Em Juazeiro, a aposta foi feita pelos canais eletrônicos da Caixa.
Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa
Os números sorteados foram 17, 23, 29, 30, 48 e 50.
Como ninguém acertou as seis dezenas, o prêmio principal acumulou. A estimativa da Caixa é que o próximo concurso, marcado para sábado (9), pague R$ 45 milhões.
Ao todo, 25 apostas acertaram a quina e outras 2.594 fizeram a quadra, com prêmio individual de R$ 1.112,08.