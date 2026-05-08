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Veja onde são os novos pontos exclusivos para emissão gratuita da carteira de identidade na Bahia

Expectativa é que as novas unidades gerem 59,4 mil novas emissões da CIN

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 8 de maio de 2026 às 07:00

Nova Carteira de Identidade Nacional (CIN)
Nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) Crédito: Divulgação/ SSPBA

Duas cidades baianas vão iniciar o atendimento para emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) em três unidades temporárias. Os atendimentos começam na próxima segunda-feira (11).

As unidades serão instaladas em colégios estaduais de Feira de Santana, no centro-norte do estado, e Vitória da Conquista, no sudoeste baiano.

Carteira de Identidade Nacional (Novo RG)

Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional Cartão por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional digital por Divulgação
Nova Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Nova Carteira de Identidade Nacional por Arisson Marinho/CORREIO
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
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Carteira de Identidade Nacional por Divulgação

Em Feira de Santana, os atendimentos serão realizados, inicialmente, no Colégio Estadual de Tempo Integral Carolina Maria de Jesus, no bairro do Tomba, e no Instituto Estadual de Tempo Integral Gastão Guimarães, no Centro.

Já em Vitória da Conquista, a unidade funcionará no Colégio Estadual de Tempo Integral, antigo Abdias Menezes, no bairro Candeias.

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Imagem - Ação leva emissão gratuita da nova carteira de identidade para cidade da Bahia

Ação leva emissão gratuita da nova carteira de identidade para cidade da Bahia

Nos três espaços, o serviço estará disponível de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30, por ordem de chegada e com limitação de senhas diárias. Caso haja aumento na demanda, o atendimento também passará a ser ofertado aos sábados.

A iniciativa faz parte do Programa Nacional de Fomento à Gestão e Emissão da Carteira de Identidade Nacional (ProCIN). As novas unidades devem reforçar a emissão da CIN ao longo de seis meses, com previsão de cerca de 59,4 mil novas emissões. Desse total, 39,6 mil devem ocorrer em Feira de Santana e 19,8 mil em Vitória da Conquista.

Com a iniciativa, a capacidade de emissão da CIN em Feira de Santana terá aumento de 82,91%, passando de 7.960 emissões mensais nos postos SAC do município para 14.560. Já em Vitória da Conquista, a oferta passará de 5.420 carteiras por mês para 8.720, o que representa um crescimento de 60,89%.

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