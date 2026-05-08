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Veja onde são os novos pontos exclusivos para emissão gratuita da carteira de identidade na Bahia

Expectativa é que as novas unidades gerem 59,4 mil novas emissões da CIN

Elaine Sanoli

Publicado em 8 de maio de 2026 às 07:00

Nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) Crédito: Divulgação/ SSPBA

Duas cidades baianas vão iniciar o atendimento para emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) em três unidades temporárias. Os atendimentos começam na próxima segunda-feira (11).



As unidades serão instaladas em colégios estaduais de Feira de Santana, no centro-norte do estado, e Vitória da Conquista, no sudoeste baiano.

Carteira de Identidade Nacional (Novo RG) 1 de 8

Em Feira de Santana, os atendimentos serão realizados, inicialmente, no Colégio Estadual de Tempo Integral Carolina Maria de Jesus, no bairro do Tomba, e no Instituto Estadual de Tempo Integral Gastão Guimarães, no Centro.

Já em Vitória da Conquista, a unidade funcionará no Colégio Estadual de Tempo Integral, antigo Abdias Menezes, no bairro Candeias.

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Nos três espaços, o serviço estará disponível de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30, por ordem de chegada e com limitação de senhas diárias. Caso haja aumento na demanda, o atendimento também passará a ser ofertado aos sábados.

A iniciativa faz parte do Programa Nacional de Fomento à Gestão e Emissão da Carteira de Identidade Nacional (ProCIN). As novas unidades devem reforçar a emissão da CIN ao longo de seis meses, com previsão de cerca de 59,4 mil novas emissões. Desse total, 39,6 mil devem ocorrer em Feira de Santana e 19,8 mil em Vitória da Conquista.