CIDADANIA

Ação leva emissão gratuita da nova carteira de identidade para cidade da Bahia

Moradores de Biritinga poderão emitir documentos nesta sexta (8)

Elaine Sanoli

Publicado em 7 de maio de 2026 às 20:22

Carteira de Identidade Nacional (CIN) Crédito: Reprodução

A Caravana de Direitos Humanos chega a mais uma edição na cidade de Biritinga, no nordeste baiano. Os atendimentos acontecem no o Colégio Estadual de Tempo Integral de Biritinga (Av. Eládio Gomes da Silva), com diversos serviços gratuitos, como a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). A ação vai até esta sexta-feira (8). A ação, que teve início nesta quinta-feira (7), acontece das 9h às 16h.

Além da emissão do novo RG, que terá limite de 100 senhas por dia, a população de Biritinga poderá emitir a 2ª via de certidão, ID Jovem, realizar exames de DNA, renegociar dívidas, emitir a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea) e o Passe Livre para Pessoas com Deficiência (PCD), além de obter outras documentações. Orientações jurídicas também estarão disponíveis para os interessados.

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Novo RG

Para emitir o documento, é necessário apresentar a certidão de nascimento original ou a certidão correspondente ao estado civil. Caso o documento esteja plastificado, também é obrigatório apresentar uma cópia. Além disso, é necessário o número do CPF, para cidadãos que já possuam inscrição.

Antes de comparecer ao atendimento para emissão da CIN, é importante que o cidadão esteja atento à documentação necessária.

A primeira via da CIN é gratuita e utiliza o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número único de identificação. O documento permite a inclusão de informações sobre condições de saúde, como o TEA, além de deficiências auditivas, visuais, físicas ou intelectuais, bem como dados como tipo sanguíneo, fator RH e a opção por ser doador de órgãos.