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Mutirão de pensão alimentícia acontece nesta sexta (8) em Salvador

Iniciativa da Defensoria Pública da Bahia será realizada na Arena Fonte Nova

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 7 de maio de 2026 às 19:09

Esta será a segunda edição do mutirão
Esta será a segunda edição do mutirão Crédito: Mateus Bonfim/Divulgação

Acontece nesta sexta-feira (8) o mutirão Mães em Ação, que possibilita que mães solo deem entrada em ações de pensão alimentícia contra pais que não estão cumprindo obrigações. A ação é realizada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE/BA), na Arena Fonte Nova, das 9h às 15h. 

As pessoas interessadas devem comparecer ao local de atendimento portando documentos básicos como: RG, CPF, comprovante de residência e certidão de nascimento dos filhos.

É importante apresentar informações sobre a pessoa que não está pagando os alimentos, como o nome, endereço e local de trabalho. Também é necessário levar os comprovantes de gastos com os filhos para fundamentar o pedido de pensão alimentícia.

O Mães em Ação também acontece em cerca de 30 cidades no interior da Bahia neste mês de maio. A programação geral pode ser conferida no site da Defensoria Pública do Estado da Bahia.

A Defensoria registrou crescimento expressivo na demanda por ações relacionadas à pensão alimentícia em Salvador. Apenas entre janeiro e abril deste ano, foram contabilizados 4.594 atendimentos, frente a 3.629 no mesmo período do ano passado, um aumento de cerca de 26,6%. 

A primeira edição do Mães Em Ação, que visa combater a realidade enfrentada por mães que assumem sozinhas os cuidados e o sustento dos filhos, resultou em mais de 300 petições de pensão alimentícia no mutirão que aconteceu no Colégio Central, em 2025. A expectativa é ampliar esse número de atendimentos na ação desta sexta (8).

Mais ações

Além do suporte jurídico, em Salvador, o "Mães em Ação" contará com uma ampla rede de serviços gratuitos oferecidos por parceiros da ação. A Secretaria Municipal de Saúde de Salvador disponibilizará vacinação contra Covid-19 e Influenza, atendimento clínico, orientação de higiene oral com distribuição de kits e o Odontomóvel (UOM).

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) oferecerá orientações detalhadas sobre o acesso a benefícios previdenciários. Já o Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizará a expedição da nova Carteira de Identidade Nacional, ampliando o acesso à documentação civil básica para a população atendida.

Em parceria com a Drogaria São Paulo, serão ofertados serviços como aferição de pressão arterial, testes de glicemia, bioimpedância, limpeza de pele, além de atividades recreativas, distribuição de brindes e ações com parceiros da indústria.

Serviço

Evento: Projeto Mães em Ação – Salvador

Data: sexta-feira (8) 

Horário: 9h às 15h

Local: Arena Fonte Nova – Hall dos Camarotes (Acesso pelo Portão 16)

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