SAÚDE

TCE dá prazo de oito dias para que governo da Bahia explique aumento de mensalidades do Planserv

Denúnciaa sobre reajustes abusivos foi protocolada por servidores estaduais

Maysa Polcri

Publicado em 7 de maio de 2026 às 17:08

Planserv é o plano de saúde dos servidores públicos baianos Crédito: Amanda Palma/CORREIO

Após denúncias de servidores, o Tribunal de Contas do Estado (TCE-BA) determinou a notificação do governo da Bahia para que apresente, em até oito dias, respostas sobre os critérios de aumentos das mensalidades do Planserv e a transparência das informações. O órgão também solicita detalhes sobre as medidas adotadas para manter a rede credenciada e a assistência aos beneficiários do plano de saúde dos servidores.

Em abril, o coletivo Devolvam Nosso Planserv entregou um requerimento ao TCE denunciando o que classifica como reajustes abusivos e falhas graves na gestão do Planserv. O documento reúne mais de 10 mil assinaturas e pede medidas urgentes para conter o aumento de custos e a redução da assistência aos beneficiários. Os aumentos de mensalidade são efeitos da Lei Estadual nº 15.034, de 11 de dezembro de 2025, que alterou os critérios de cálculo.

O caso tem como relator o conselheiro Otto Alencar Filho. Em decisão monocrática publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCE desta quinta-feira (7), ele solicita a notificação do governador Jerônimo Rodrigues (PT), da Procuradoria Geral do Estado (PGE-BA), além da Secretaria da Administração e da Coordenação de Assistência à Saúde do Servidor.

Relator solicita explicações sobre reajustes do Planserv 1 de 4

"[Para que] apresentem justificativas e esclarecimentos acerca dos fatos noticiados, especialmente no que concerne: aos critérios técnico-atuariais adotados para a fixação dos reajustes das contribuições ao Planserv no exercício de 2026; ao dever de conferir transparência às informações de interesse público, em observância aos princípios da publicidade e da transparência que regem a Administração Pública; e às medidas adotadas para garantir a manutenção da rede credenciada e a cobertura assistencial dos beneficiários", determinou.

Na denúncia encaminhada ao TCE, os beneficiários apontam aumentos abusivos nas mensalidades, redução da rede credenciada, dificuldades para realização de consultas e exames, falta de transparência nos estudos atuariais e possível uso indevido de recursos do plano. O grupo também pediu a suspensão imediata dos reajustes. Como já mostrou o CORREIO, os reajustes superam 130% para alguns servidores.

Ao analisar o caso, o relator entendeu que os documentos apresentados não demonstram, neste momento do processo, ilegalidade suficiente para justificar uma medida cautelar. Segundo a decisão, os reajustes têm previsão nas leis estaduais que regulam o Planserv e os relatos apresentados indicam insatisfação dos usuários, mas não comprovam irregularidades de forma robusta.

Servidores realizam protesto contra sucateamento do Planserv em Salvador 1 de 5

Justiça suspende reajuste

Nesta semana, a Justiça da Bahia concedeu oito decisões liminares que determinam a suspensão do aumento de mensalidades do Planserv. As determinações atendem aos pedidos de professores da Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), que tiveram reajuste de mais de 100%, em alguns casos.

Um dos professores estaduais teve a mensalidade reajustada em aproximadamente 123%. O valor saiu de R$ 1,352,89, em dezembro do ano passado, para R$ 3.021,62 neste ano. A Justiça determinou que o Estado volte a cobrar com base nos valores anteriores, aplicando apenas o reajuste de 6,06%. O percentual corresponde ao aumento sugerido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para planos de saúde no mesmo período.

O advogado Pedro Sampaio Falcão, especialista em Direito à Saúde, explica que, em geral, os reajustes da ANS não se aplicam para planos de autogestão, como é o caso do Planserv, mas pondera que aumentos de mensalidades devem seguir parâmetros. "O reajuste de plano de saúde precisa ser justificado e proporcional, não sendo possível o reajuste súbito em valores exorbitantes", explica.

Ainda segundo o advogado, as decisões favoráveis aos professores abrem um precedente que pode ser utilizado por outros beneficiários na Justiça. "É um recado claro de que o Judiciário baiano está de olho na abusividade da nova lei, encorajando outros servidores prejudicados a entrarem na Justiça", avalia.

Os reajustes de mensalidades do Planserv começaram a ser aplicados em janeiro deste ano e são resultados da Lei Estadual nº 15.034, de 11 de dezembro de 2025, que alterou os critérios de cálculo. Pela nova legislação, os servidores baianos devem pagar para o Planserv o valor equivalente a 5,5% da remuneração bruta neste ano. Em 2027, haverá aumento para 6%.