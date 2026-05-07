ENTENDA

MP investiga cobrança abusivas de mototáxis em Salvador

Audiência pública vai debater o tema na capital baiana

Maysa Polcri

Publicado em 7 de maio de 2026 às 15:58

Inquérito investiga falta de tabela de preços no serviço Crédito: Divulgação/Uber

O Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA) instaurou um inquérito civil para apurar a ausência de tabela de preços na atividade de mototáxi em Salvador. Segundo o órgão, a situação pode gerar cobranças arbitrárias e prejuízos aos consumidores. Uma audiência pública para debater o tema será realizada em 26 de maio, às 9h30, no bairro de Nazaré.

O encontro será conduzido pela promotora de Justiça Joseane Suzart e é aberto à participação da sociedade, na sede do MP-BA. “O objetivo é promover um amplo debate entre poder público, entidades da sociedade civil, representantes da categoria e consumidores, buscando soluções que estejam em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor", destaca.