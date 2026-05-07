MP investiga cobrança abusivas de mototáxis em Salvador

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Maysa Polcri
Publicado em 7 de maio de 2026 às 15:58
O Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA) instaurou um inquérito civil para apurar a ausência de tabela de preços na atividade de mototáxi em Salvador. Segundo o órgão, a situação pode gerar cobranças arbitrárias e prejuízos aos consumidores. Uma audiência pública para debater o tema será realizada em 26 de maio, às 9h30, no bairro de Nazaré.
O encontro será conduzido pela promotora de Justiça Joseane Suzart e é aberto à participação da sociedade, na sede do MP-BA. “O objetivo é promover um amplo debate entre poder público, entidades da sociedade civil, representantes da categoria e consumidores, buscando soluções que estejam em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor", destaca.
As contribuições apresentadas pelo público devem servir para a atuação do Ministério Público na defesa dos direitos do consumidor, da transparência nas relações de consumo e do interesse público. Há expectativa de participação de representantes da gestão municipal e sindicatos e entidades representativas dos prestadores de serviço.