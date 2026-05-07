Bell Marques, Xanddy Harmonia e mais: Salvador terá shows gratuitos durante a Copa do Mundo

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Millena Marques
Publicado em 7 de maio de 2026 às 15:50
Salvador receberá shows gratuitos de diversos artistas durante os jogos do Brasil na Copa do Mundo. A Arena Nº1, projeto promovido pela Brahma, patrocinadora oficial do Brasil no Mundial, transmitirá as partidas e receberá as apresentações.
A organização já definiu os artistas que se apresentarão na capital baiana para os quatro primeiros jogos. No dia 13 de junho, na estreia da Seleção, Xanddy Harmonia e Olodum animarão o público.
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No segundo jogo, que acontecerá dia 19 de junho, Bell Marques e O Kannalha comandarão a festa. No dia 24 de junho, feriado de São João, Parangolé e Diggo serão as atrações principais.
Além dessa programação, o encerramento da primeira fase terá shows de Filhos de Jorge e Mari Fernandez.
O projeto será desenvolvido pela Agência Califória e acontecerá simultaneamente em cinco capitais brasileiras. Em Salvador, a estrutura será montada na Praça Maria Felipa, no Comércio.