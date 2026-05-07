INVESTIGAÇÃO

Alunos da Ufba passam mal após refeição e restaurante universitário é interditado

Estudantes apresnetaram quadro de náuseas, diarreia e vômitos

Maysa Polcri

Publicado em 7 de maio de 2026 às 16:27

Caso foi registrado no campus Anísio Teixeira Crédito: Divulgação/Ufba

Alunos da Universidade Federal da Bahia (Ufba), em Vitória da Conquista, passaram mal após almoçarem no restaurante universitário do campus na terça-feira (5). Os estudantes tiveram sintomas como náuseas, diarreia e vômitos. O local foi interditado.

Ao menos 90 alunos passaram mal e alguns precisaram de atendimento médico, segundo a TV Sudoeste, afiliada da TV Bahia na região. A Ufba confirmou a ocorrência, disse que investiga o caso e que acompanha os estudantes que apresentaram sintomas.

A empresa responsável pela produção das refeições foi notificada pela direção do Instituto Multidisciplinar em Saúde, e a Vigilância Sanitária foi acionada para realizar inspeção no local de preparo dos alimentos. O órgão coletou amostras, interditou o espaço e interceptou os alimentos produzidos. Os estudantes que se alimentaram no local foram entrevistados pela para investigação do caso.

Ainda segundo a Ufba, os alunos cadastrados no restaurante terão direito ao auxílio-alimentação, liberado em regime de urgência pela universidade.