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Operação Faroeste: STJ torna desembargadora ré e rejeita denúncia contra outros investigados

Corte aceitou nova denúncia contra desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago; decisão beneficia advogado, ex-secretário e delegada

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 7 de maio de 2026 às 18:09

STJ
STJ Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) rejeitou parte da denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal (MPF) no âmbito da Operação Faroeste, que investiga a venda de sentenças e formação de quadrilha no oeste da Bahia. O STJ afastou acusações contra alguns dos investigados apontados como integrantes do “núcleo da defesa social”, agentes públicos que atuariam para proteger suspeitos e dificultar investigações.

Apesar da rejeição parcial, a Corte recebeu a denúncia em relação ao núcleo principal da operação, envolvendo acusações de corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro ligadas à venda de decisões judiciais e disputas fundiárias no oeste baiano. Viraram réus no processo Adailton Maturino dos Santos, Geciane Souza Maturino dos Santos, Maria do Socorro Barreto Santiago e Marivalda Almeida Moutinho. 

O colegiado concluiu que não há indícios suficientes para manter as acusações de organização criminosa e embaraço às investigações contra Maurício Teles Barbosa, ex-secretário da Segurança Pública da Bahia, a delegada Gabriela Caldas Rosa de Macedo e o advogado Márcio Duarte Miranda. Este último foi genro da desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago, afastada por suspeitas de integrar o esquema criminoso. O STJ aceitou a denúncia contra a magistrada. 

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Também foram beneficiados com a decisão Ediene Santos Lousado e João Antônio Franciosi, conforme decisão a qual o CORREIO teve acesso. O ex-secretário Maurício Barbosa e a delegada Gabriela Caldas haviam sido alvos de uma das fases da Operação Faroeste, em dezembro de 2020. Já o advogado Márcio Duarte Miranda foi apontado como operador da sogra durante as investigações.

Alguns dos investigados pela Operação Faroeste

Rildo Mendes de Carvalho recebeu suspensão de 90 dias neste mês por Reprodução
Desembargadora Lígia Maria Ramos Cunha Lima foi aposentada compulsoriamente durante a investigação por Reprodução
Maurício Teles Barbosa, ex-secretário de Segurança Pública da Bahia, foi afastado por suspeita de envolvimento por Alberto Maraux/SSP
Desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago é acusada de corrupção e vagaem de dinheiro por Reprodução
Desembargadora Sandra Inês Rusciolelli Azevedo é ré no esquema de venda de sentenças por Reprodução
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Rildo Mendes de Carvalho recebeu suspensão de 90 dias neste mês por Reprodução

Para o STJ, os elementos reunidos pela acusação foram insuficientes para demonstrar “ânimo associativo estável e permanente” entre os denunciados e a suposta organização criminosa investigada na operação. As referências existentes nos autos eram “informais e conjecturais”, baseadas principalmente em diálogos gravados, sem provas adicionais que demonstrassem atuação coordenada dentro da estrutura criminosa, segundo a decisão. 

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