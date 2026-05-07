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Advogada de associação morre após acidente de trânsito na Bahia

Corpo de Fabiana foi sepultado na manhã desta quinta-feira (7), em Barreiras

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 7 de maio de 2026 às 20:52

Advogada sofreu acidente grave de trânsito
Advogada sofreu acidente grave de trânsito Crédito: Reprodução

Uma advogada morreu após um acidente de trânsito na cidade de Barreiras, no oeste da Bahia. O caso foi registrado na quarta-feira (6).

A vítima foi identificada como Fabiana Soares da Costa, de 31 anos. Ela atuava como advogada da Associação dos Policiais e Bombeiros do Oeste da Bahia (APMO). Segundo informações da Polícia Civil, o acidente ocorreu no bairro São Pedro.

Advogada sofreu acidente grave de trânsito em Barreiras

Advogada sofreu acidente grave de trânsito por Reprodução
Advogada sofreu acidente grave de trânsito por Reprodução
Advogada sofreu acidente grave de trânsito por Reprodução
Advogada sofreu acidente grave de trânsito por Reprodução
Advogada sofreu acidente grave de trânsito por Reprodução
Advogada sofreu acidente grave de trânsito por Reprodução
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Advogada sofreu acidente grave de trânsito por Reprodução

De acordo com apuração da TV Oeste, Fabiana conduzia uma motocicleta quando se desequilibrou e acabou colidindo com uma carreta. Guias periciais e de remoção foram expedidas pela Polícia Civil. O caso foi registrado na 1ª Delegacia Territorial (DT) de Barreiras.

O corpo de Fabiana foi sepultado na manhã desta quinta-feira (7), por volta das 11h, no povoado de Mucambo. Em nota publicada nas redes sociais, a subseção de Barreiras da Ordem dos Advogados do Brasil na Bahia (OAB-BA) lamentou a morte da profissional.

“Com respeito, nossas sinceras condolências em face de sua passagem, rogando ao Pai Celestial que a receba em sua nova morada e conforte o coração dos familiares e de todos nós”, disse a entidade.

A APMO também lamentou a morte da advogada e decretou a suspensão das atividades nesta quinta (7) e sexta-feira (8).

Tags:

Bahia Acidente

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