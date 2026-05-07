OESTE

Advogada de associação morre após acidente de trânsito na Bahia

Corpo de Fabiana foi sepultado na manhã desta quinta-feira (7), em Barreiras

Elaine Sanoli

Publicado em 7 de maio de 2026 às 20:52

Advogada sofreu acidente grave de trânsito Crédito: Reprodução

Uma advogada morreu após um acidente de trânsito na cidade de Barreiras, no oeste da Bahia. O caso foi registrado na quarta-feira (6).

A vítima foi identificada como Fabiana Soares da Costa, de 31 anos. Ela atuava como advogada da Associação dos Policiais e Bombeiros do Oeste da Bahia (APMO). Segundo informações da Polícia Civil, o acidente ocorreu no bairro São Pedro.

Advogada sofreu acidente grave de trânsito em Barreiras 1 de 6

De acordo com apuração da TV Oeste, Fabiana conduzia uma motocicleta quando se desequilibrou e acabou colidindo com uma carreta. Guias periciais e de remoção foram expedidas pela Polícia Civil. O caso foi registrado na 1ª Delegacia Territorial (DT) de Barreiras.

O corpo de Fabiana foi sepultado na manhã desta quinta-feira (7), por volta das 11h, no povoado de Mucambo. Em nota publicada nas redes sociais, a subseção de Barreiras da Ordem dos Advogados do Brasil na Bahia (OAB-BA) lamentou a morte da profissional.

“Com respeito, nossas sinceras condolências em face de sua passagem, rogando ao Pai Celestial que a receba em sua nova morada e conforte o coração dos familiares e de todos nós”, disse a entidade.