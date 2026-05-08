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Vai chover? Confira previsão do tempo para Salvador neste fim de semana

Temperaturas devem variar entre 24°C e 30°C na capital baiana

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 8 de maio de 2026 às 07:13

Inmet emite novo alerta de chuvas fortes para Salvador e mais 151 cidades baianas
Salvador terá chuva no fim de semana Crédito: Arisson Marinho / CORREIO

Os moradores de Salvador devem enfrentar um fim de semana de sol entre nuvens e pancadas de chuva em diferentes períodos do dia. Segundo o Climatempo, a capital baiana terá temperaturas variando entre 24°C e 30°C.

Nesta sexta-feira (8), a previsão é de sol com algumas nuvens e chuva passageira ao longo do dia. À noite, o tempo deve ficar mais firme. A mínima prevista é de 24°C e a máxima de 30°C, com volume de chuva estimado em 10,1 mm e chance de precipitação de 84%.

No sábado (9), o cenário permanece semelhante, com sol, aumento de nuvens e chuva rápida durante o dia e também à noite. A temperatura deve variar entre 24°C e 30°C. A possibilidade de chuva sobe para 93%, com acumulado previsto de 15,6 mm.

Já no domingo (10), o tempo segue abafado, com sol e aumento de nuvens ao longo do dia. Pancadas de chuva podem ocorrer durante a noite. Os termômetros devem marcar mínima de 26°C e máxima de 28°C.

A previsão indica ainda alta probabilidade de arco-íris durante o fim de semana.

O que fazer durante o temporal?

Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock
Desconecte aparelhos eletrônicos por Paulo Pinto/Agência Brasil
Evite ruas alagadas por Paulo Pinto / Agência Brasil
Não use celular conectado na tomada por Arisson Marinho/CORREIO
Busque um local seguro se estiver na rua por Shutterstock
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Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock

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