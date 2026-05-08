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Quatro PMs são presos suspeitos de sequestrar e executar homem no Trobogy, em Salvador

Investigação aponta que vítima foi levada por homens encapuzados que se apresentaram como policiais

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 8 de maio de 2026 às 10:19

Polícia Militar localizou suspeito horas depois do crime
Polícia Militar  Crédito: Divulgação

Uma operação realizada nesta sexta-feira (8) resultou na prisão de quatro policiais militares suspeitos de participação na morte de um homem em Salvador. O caso é investigado pela Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) e ocorreu em janeiro deste ano.

Os mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos na capital baiana e também nos municípios de Serrinha e Cipó. Segundo aTV Bahia, os policiais detidos são Josué dos Santos Barbosa, Danilo Silva da Conceição, Matheus Sampaio Nascimento e Tauan Felipe Silva da Purificação.

As defesas dos investigados ainda não foram localizadas pela reportagem. Procurada, a Polícia Militar não comentou o caso até o momento.

De acordo com as investigações, Cid Bruno da Silva Freitas Souza foi retirado da residência onde morava por um grupo de homens encapuzados, vestidos com roupas pretas e portando armas. Ainda conforme a apuração, eles disseram ser policiais.

Os suspeitos informaram que a vítima seria encaminhada para a Central de Flagrantes. Entretanto, horas depois, Cid Bruno foi encontrado morto no bairro do Trobogy. Ele já tinha passagens por suspeita de tráfico de drogas e homicídio. 

A SSP-BA informou que a ação policial busca avançar na coleta de provas, esclarecer as circunstâncias do crime e identificar todos os envolvidos no assassinato.

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