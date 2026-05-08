NOVA LEI

Uber, iFood e 99 terão que disponibilizar atendimento 24 horas em Salvador

Texto foi publicado no Diário Oficial na quinta-feira (7)

Esther Morais

Publicado em 8 de maio de 2026 às 09:39

Uber Crédito: Reprodução

O prefeito Bruno Reis sancionou uma lei que obriga empresas de aplicativos, como Uber, iFood e 99, a disponibilizarem Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) por telefone e/ou atendimento on-line em Salvador.

A Lei nº 9.983/2026 foi publicada no Diário Oficial do Município na quinta-feira (7) e determina que o atendimento funcione 24 horas por dia.

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De acordo com o texto, as empresas deverão manter o número de telefone e os canais digitais de atendimento em local de fácil visualização nos aplicativos e sites oficiais.

A legislação também estabelece que as plataformas disponibilizem, durante todo o uso do serviço, um link direto para reclamações, sugestões ou registro de ocorrências.