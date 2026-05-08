Salvador ganha novo parque com ciclovia, pista de skate e quadras esportivas; conheça

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Esther Morais
Publicado em 8 de maio de 2026 às 09:21
Salvador ganhou um novo espaço de lazer e convivência nesta quinta-feira (8) com a inauguração do Parque Bonocô, implantado no canteiro central da Avenida Mário Leal Ferreira, conhecida como Bonocô.
O novo complexo urbano reúne ciclovias, pistas de caminhada, quadras esportivas, academias ao ar livre, áreas infantis e espaços destinados a eventos culturais. A inauguração foi realizada pelo prefeito Bruno Reis.
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Com investimento de R$ 11,8 milhões, o projeto foi elaborado pela Fundação Mário Leal Ferreira e executado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), através da Superintendência de Obras Públicas (Sucop).
Entre os destaques do parque estão a Estação Skate Park, que conta com pista de skate, arquibancada e anfiteatro, além da Estação Alegria, voltada ao público infantil, com brinquedos acessíveis e estruturas de recreação.
O espaço também possui quadras de futebol, basquete e futevôlei, academias ao ar livre e áreas de convivência distribuídas ao longo da avenida.
Além das áreas esportivas e de lazer, os 25 pilares do metrô foram transformados em uma galeria de arte urbana a céu aberto por meio do projeto “Pilares da Cidade”, promovido pela Fundação Gregório de Mattos.
O projeto incluiu ainda ações de paisagismo, com implantação de 38 mil metros quadrados de grama, plantio de 330 árvores e previsão de instalação de 115 palmeiras.