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Salvador ganha novo parque com ciclovia, pista de skate e quadras esportivas; conheça

Espaço foi inaugurado pela prefeitura na Avenida Bonocô na quinta-feira (8)

Esther Morais

Publicado em 8 de maio de 2026 às 09:21

Novo parque de Salvador Crédito: Betto Jr. / Secom PMS

Salvador ganhou um novo espaço de lazer e convivência nesta quinta-feira (8) com a inauguração do Parque Bonocô, implantado no canteiro central da Avenida Mário Leal Ferreira, conhecida como Bonocô.

O novo complexo urbano reúne ciclovias, pistas de caminhada, quadras esportivas, academias ao ar livre, áreas infantis e espaços destinados a eventos culturais. A inauguração foi realizada pelo prefeito Bruno Reis.

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Com investimento de R$ 11,8 milhões, o projeto foi elaborado pela Fundação Mário Leal Ferreira e executado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), através da Superintendência de Obras Públicas (Sucop).

Entre os destaques do parque estão a Estação Skate Park, que conta com pista de skate, arquibancada e anfiteatro, além da Estação Alegria, voltada ao público infantil, com brinquedos acessíveis e estruturas de recreação.

O espaço também possui quadras de futebol, basquete e futevôlei, academias ao ar livre e áreas de convivência distribuídas ao longo da avenida.

Além das áreas esportivas e de lazer, os 25 pilares do metrô foram transformados em uma galeria de arte urbana a céu aberto por meio do projeto “Pilares da Cidade”, promovido pela Fundação Gregório de Mattos.