Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Salvador ganha novo parque com ciclovia, pista de skate e quadras esportivas; conheça

Espaço foi inaugurado pela prefeitura na Avenida Bonocô na quinta-feira (8)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 8 de maio de 2026 às 09:21

Novo parque de Salvador
Novo parque de Salvador Crédito: Betto Jr. / Secom PMS

Salvador ganhou um novo espaço de lazer e convivência nesta quinta-feira (8) com a inauguração do Parque Bonocô, implantado no canteiro central da Avenida Mário Leal Ferreira, conhecida como Bonocô.

O novo complexo urbano reúne ciclovias, pistas de caminhada, quadras esportivas, academias ao ar livre, áreas infantis e espaços destinados a eventos culturais. A inauguração foi realizada pelo prefeito Bruno Reis.

Maior da América Latina: conheça o parque em Brasília que é três vezes maior que o Ibirapuera

Maior da América Latina: conheça o parque em Brasília que é três vezes maior que o Ibirapuera por Reprodução/Correio Brasiliense
Maior da América Latina: conheça o parque em Brasília que é três vezes maior que o Ibirapuera por Reprodução/Correio Brasiliense
Maior da América Latina: conheça o parque em Brasília que é três vezes maior que o Ibirapuera por Lúcio Bernardo Jr./Agência Brasília
Maior da América Latina: conheça o parque em Brasília que é três vezes maior que o Ibirapuera por Paulo H. Carvalho/Agência Brasília
Maior da América Latina: conheça o parque em Brasília que é três vezes maior que o Ibirapuera por Ed Alves/CB/D.A Press
Maior da América Latina: conheça o parque em Brasília que é três vezes maior que o Ibirapuera por Joel Rondon/Novacap
Maior da América Latina: conheça o parque em Brasília que é três vezes maior que o Ibirapuera por Divulgação/Arquivo Publico
Maior da América Latina: conheça o parque em Brasília que é três vezes maior que o Ibirapuera por Divulgação/Arquivo Público
1 de 8
Maior da América Latina: conheça o parque em Brasília que é três vezes maior que o Ibirapuera por Reprodução/Correio Brasiliense

Com investimento de R$ 11,8 milhões, o projeto foi elaborado pela Fundação Mário Leal Ferreira e executado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), através da Superintendência de Obras Públicas (Sucop).

Entre os destaques do parque estão a Estação Skate Park, que conta com pista de skate, arquibancada e anfiteatro, além da Estação Alegria, voltada ao público infantil, com brinquedos acessíveis e estruturas de recreação.

O espaço também possui quadras de futebol, basquete e futevôlei, academias ao ar livre e áreas de convivência distribuídas ao longo da avenida.

Além das áreas esportivas e de lazer, os 25 pilares do metrô foram transformados em uma galeria de arte urbana a céu aberto por meio do projeto “Pilares da Cidade”, promovido pela Fundação Gregório de Mattos.

O projeto incluiu ainda ações de paisagismo, com implantação de 38 mil metros quadrados de grama, plantio de 330 árvores e previsão de instalação de 115 palmeiras.

Tags:

Parque da Cidade

Mais recentes

Imagem - Uber, iFood e 99 terão que disponibilizar atendimento 24 horas em Salvador

Uber, iFood e 99 terão que disponibilizar atendimento 24 horas em Salvador
Imagem - 'Ufome': Estudantes de federal na Bahia fazem paralisação e protestam após fechamento de restaurante universitário

'Ufome': Estudantes de federal na Bahia fazem paralisação e protestam após fechamento de restaurante universitário
Imagem - Clínicas de bronzeamento artificial são alvo da polícia por uso de equipamentos proibidos pela Anvisa

Clínicas de bronzeamento artificial são alvo da polícia por uso de equipamentos proibidos pela Anvisa