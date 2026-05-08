SALVADOR

Clínicas de bronzeamento artificial são alvo da polícia por uso de equipamentos proibidos pela Anvisa

Pelo menos seis locais são investigados

Esther Morais

Publicado em 8 de maio de 2026 às 09:11

Clínicas de bronzeamento artificial são alvo da polícia por uso de equipamentos proibidos em Salvador Crédito: Divulgação PC-BA

Clínicas de estética e espaços de bronzeamento artificial em Salvador e na Região Metropolitana são alvo da Operação Skincare, deflagrada nesta sexta-feira (8) pela Polícia Civil da Bahia.

A ação, coordenada pela Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon), ligada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), cumpre mandados judiciais em seis estabelecimentos suspeitos de utilizar máquinas de bronzeamento artificial proibidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Segundo a polícia, os equipamentos oferecem riscos à saúde e podem causar câncer de pele. O inquérito aponta ainda que os procedimentos realizados nos locais poderiam provocar lesões corporais e outros danos à pele dos clientes.

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As investigações também apuram suposta publicidade enganosa relacionada à venda dos serviços e promessas de resultados estéticos que não seriam alcançados.