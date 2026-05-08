Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Clínicas de bronzeamento artificial são alvo da polícia por uso de equipamentos proibidos pela Anvisa

Pelo menos seis locais são investigados

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 8 de maio de 2026 às 09:11

Clínicas de bronzeamento artificial são alvo da polícia por uso de equipamentos proibidos em Salvador
Clínicas de bronzeamento artificial são alvo da polícia por uso de equipamentos proibidos em Salvador Crédito: Divulgação PC-BA

Clínicas de estética e espaços de bronzeamento artificial em Salvador e na Região Metropolitana são alvo da Operação Skincare, deflagrada nesta sexta-feira (8) pela Polícia Civil da Bahia.

A ação, coordenada pela Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon), ligada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), cumpre mandados judiciais em seis estabelecimentos suspeitos de utilizar máquinas de bronzeamento artificial proibidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Segundo a polícia, os equipamentos oferecem riscos à saúde e podem causar câncer de pele. O inquérito aponta ainda que os procedimentos realizados nos locais poderiam provocar lesões corporais e outros danos à pele dos clientes.

Veja todos os protetores solares e repelentes proibidos pela Anvisa

Repelente Gel Baby Amorável por Divulgação
Sunlau FPS 30 - Loção de proteção solar UVA/UVB com vitamina E por Divulgação
Sunlau Spray repelente Deet por Divulgação
Protetor Solar FPS 30 Wurth por Divulgação
Needs Repelente de Insetos com Icaridina Spray Kids por Divulgação
Needs Repelente de Insetos com Icaridina Gel Kids por Divulgação
Anvisa proíbe protetores solares e repelentes por Divulgação
1 de 7
Repelente Gel Baby Amorável por Divulgação

As investigações também apuram suposta publicidade enganosa relacionada à venda dos serviços e promessas de resultados estéticos que não seriam alcançados.

A operação conta com apoio das Vigilâncias Sanitárias das prefeituras de Salvador e de Lauro de Freitas, além da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) e do Procon Bahia.

Tags:

Polícia

Mais recentes

Imagem - Uber, iFood e 99 terão que disponibilizar atendimento 24 horas em Salvador

Uber, iFood e 99 terão que disponibilizar atendimento 24 horas em Salvador
Imagem - 'Ufome': Estudantes de federal na Bahia fazem paralisação e protestam após fechamento de restaurante universitário

'Ufome': Estudantes de federal na Bahia fazem paralisação e protestam após fechamento de restaurante universitário
Imagem - Salvador ganha novo parque com ciclovia, pista de skate e quadras esportivas; conheça

Salvador ganha novo parque com ciclovia, pista de skate e quadras esportivas; conheça