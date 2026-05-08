ENSINO SUPERIOR

'Ufome': Estudantes de federal na Bahia fazem paralisação e protestam após fechamento de restaurante universitário

Manifestantes cobram medidas emergenciais de assistência estudantil, aprovação de “semestre atípico” e garantia de refeições para alunos

Carol Neves

Publicado em 8 de maio de 2026 às 09:36

Alunos da Ufob protestam Crédito: Reprodução

Estudantes da Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob) iniciaram uma paralisação nesta quinta-feira (8) após bloquearem os prédios da instituição na noite anterior. O movimento é um protesto contra a suspensão do funcionamento do Restaurante Universitário (RU) durante o período letivo. Eles levantaram cartazes e penduraram uma faixa escrito "Ufome" na fachada de um dos prédios.

De acordo com os universitários, a mobilização tem como objetivo pressionar a administração da universidade a adotar medidas emergenciais de assistência estudantil e permanência acadêmica. Os manifestantes afirmam que muitos alunos dependem diretamente das refeições oferecidas pela instituição para conseguir frequentar as aulas.

Entre as principais reivindicações do grupo está a aprovação de um “semestre atípico”. Os estudantes também pedem que a universidade assegure o pagamento de duas refeições diárias aos alunos enquanto durar o período de suspensão do restaurante.

Segundo os manifestantes, o fechamento do RU afeta principalmente estudantes em situação de vulnerabilidade social, que dependem da assistência alimentar oferecida pela universidade.

O que diz a Ufob

Em nota, a reitoria afirmou que “o diálogo e as manifestações democráticas constituem elementos fundamentais da vida universitária e do Estado Democrático de Direito”.

A universidade informou ainda que tomou conhecimento do fechamento dos espaços em protesto dos estudantes na quinta-feira, sem comunicação prévia formal à Administração Central.

Segundo a Ufob, desde a suspensão do funcionamento do Restaurante Universitário foram realizadas duas assembleias, a partir de 27 de abril, com foco no diálogo e na escuta das demandas estudantis. A instituição também afirmou ter adotado medidas administrativas para garantir o pagamento dos valores referentes às refeições de estudantes que recebem auxílios ou subsídios financeiros.

A reitoria explicou ainda que recebeu, no dia 30 de abril, uma lista de reivindicações encaminhada pela representação estudantil do Conselho Universitário. O documento foi enviado para análise da Câmara de Ensino, Assuntos Estudantis e Ações Afirmativas.

De acordo com a nota, a pauta chegou a ser discutida na última segunda-feira (4), mas a representação estudantil solicitou vistas ao parecer do processo, o que adiou as deliberações para o próximo dia 12 de maio.