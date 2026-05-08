SAÚDE

Pague duas, leve três: laboratório anuncia nova condição de venda de canetas Wegovy no Brasil

Ação vale para a semaglutida injetável de 2,4mg, durante período específico; entenda

Thais Borges

Publicado em 8 de maio de 2026 às 11:48

CWegovy Crédito: Reprodução

O laboratório Novo Nordisk, responsável por medicamentos como Ozempic e Wegovy (ambos com a substância semaglutida), divulgou novas condições especiais de preço para Wegovy 2,4 mg (semaglutida injetável). Entre os dias 11 a 31 de maio, os pacientes poderão adquirir três canetas de Wegovy 2,4 mg pagando por apenas duas unidades.

Isso equivale a um desconto superior a 30% no custo do tratamento. Há possibilidade de extensão do prazo da iniciativa. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (8) e, segundo a empresa, faz parte de uma estratégia de ampliação de acesso para apoiar os pacientes no início e na manutenção do tratamento para perda de peso.

Canetas emagrecedoras têm efeitos colaterais como hemorroidas e perda de cabelo 1 de 7

Para aderir ao combo, é necessário que o paciente tenha prescrição médica para três unidades de 2,4 mg de Wegovy. Além disso, o paciente deve estar cadastrado no NovoDia, programa de suporte da Novo Nordisk, e realizar a compra diretamente no e-commerce ou nas lojas físicas das redes credenciadas.

No início de maio, a Agência Nacional de Vigilância Sanitári (Anvisaa) aprovoua nova dosagem de Wegovy 7,2 mg no Brasil. Nessa dose, o remédio demonstrou perda de peso de 25% em 1 a cada 3 pacientes e perda de peso média de 21% segundo o estudo STEP UP. A nova dosagem aprovada de 7,2 mg deve ser aplicada com três injeções de 2,4 mg no mesmo dia, uma vez por semana, conforme orientação médica.

“A Novo Nordisk tem o compromisso de liderar a inovação em medicamentos para obesidade e perda de peso para assegurar uma melhor qualidade de vida para a população. Quando um profissional de saúde prescreve Wegovy a quem vai se beneficiar do tratamento, esse pode ser o impulso inicial para ajudar a pessoa a controlar o peso e adotar hábitos mais saudáveis, melhorar a alimentação, e estar mais disposta a praticar atividade física, ajudando a alcançar os resultados desejados”, disse o general manager da Novo Nordisk no Brasil, Allan Finkel.

Outras ações semelhantes têm sido adotadas pela empresa nos últimos meses. Em março, a Novo Nordisk anunciou uma política de preço para apoiar o início do tratamento para perda de peso ao oferecer a caneta inicial de Wegovy® (apresentação de 0,25 mg) sem custo, desde que prescrita em conjunto com a dose de tratamento indicada pelo profissional de saúde. A condição é válida até o final de maio e enquanto durarem os estoques.

Rybelsus