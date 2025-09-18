SAÚDE

Entenda o que diz o primeiro estudo sobre o uso de Mounjaro por crianças e adolescentes

Resultados foram divulgados nesta quarta-feira (17); pesquisa contou com pacientes brasileiros

18 de setembro de 2025

Crianças e adolescentes que usaram Mounjaro tiveram redução da hemoglobina glicada em 2,2%. Esse é um dos resultados do primeiro estudo que avalia a segurança e a eficácia do remédio com esse público e foi divulgado pela farmacêutica responsável pelo Mounjaro, a Eli Lilly, nesta quarta-feira (17).

Trata-se do Surpass-peds, o primeiro estudo de fase 3 a avaliar a segurança e eficácia da tirzepatida, um duplo agonista de receptores GIP/GLP-1, em crianças e adolescentes (com idade entre 10 e menos de 18 anos). Os participantes tinham diagnóstico de diabetes tipo 2 inadequadamente controlado com metformina, insulina basal ou ambos. O estudo contou com pacientes brasileiros.

Ao longo de 30 semanas, o Mounjaro atingiu o desfecho primário e todos os desfechos secundários, demonstrando melhorias no controle da hemoglobina glicada e no índice de massa corporal (IMC) em comparação ao placebo. Os detalhes e índices da pesquisa foram apresentados no Encontro Anual da Associação Europeia para o Estudo do Diabetes de 2025 e publicados simultaneamente no The Lancet. Esses resultados foram submetidos a agências reguladoras globalmente.

“Jovens que vivem com diabetes tipo 2 frequentemente enfrentam uma evolução da doença mais agressiva e em muitos casos os tratamentos de primeira linha, como a metformina e a insulina basal, não conseguem controlar adequadamente os níveis da hemoglobina glicada”, afirmou a diretora do Programa Clínico de Diabetes da Escola de Medicina da Universidade de Indiana, Tamara Hannon, que é a investigadora principal do estudo. “Os resultados do Surpass-peds mostram que Mounjaro proporcionou melhorias clínicas no açúcar no sangue, IMC e glicemia sérica de jejum em pacientes pediátricos. Esses resultados oferecem uma oportunidade favorável para ajudar a mudar a trajetória de saúde a longo prazo em jovens que vivem com essa doença complexa”.

Em comparação ao placebo, a redução da hemoglobina glicada com foi, em média, 2,2% maior de uma linha basal média de 8,05% usando a eficácia estimada. Já o desfecho secundário indicou que 86,1% dos participantes randomizados para a dose 10 mg da substância atingiram a hemoglobina glicada alvo de ≤ 6,5%.

Foram detectadas melhorias clínicas no IMC – medida que avalia as mudanças de peso em crianças e adolescentes, considerando o crescimento ao longo do tempo. A maior dose avaliada, a concentração de 10 mg de tirzepatida, reduziu o IMC em 11,2% em média em 30 semanas. As melhorias na hemoglobina glicada e as reduções no IMC continuaram por 52 semanas na extensão de longo prazo do estudo.

“O diabetes tipo 2 em crianças e adolescentes está aumentando a uma taxa alarmante, mas as opções de tratamento ainda são limitadas, levando a um cenário de necessidade não atendida dessa população”, disse o vice-presidente executivo e presidente de Saúde Cardiometabólica da Lilly, Kenneth Custer. “Ao realizar esta pesquisa, podemos apoiar melhor crianças e adolescentes que vivem com esta condição.”