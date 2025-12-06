ENTRELINHAS | Outro olhar sobre as notícias

Saúde mental: Vaqueirinho da Mangabeira nos deixa um forte alerta

Em países com renda baixa ou média, como o Brasil, falta tratamento adequado para até 85% da população com problemas psiquiátricos

Trabalhar com felinos, como a leoa que o matou, era o sonho de Gerson Melo Machado Crédito: PXHere

Gerson de Melo Machado era o nome do jovem de 19 anos que foi morto após invadir a jaula dos leões em um zoológico de João Pessoa (PB). Conhecido como Vaqueirinho da Mangabeira, cresceu desde cedo afastado da mãe, diagnostidaca com esquizofrenia, e foi o único dos cinco irmãos que não foi adotado. Tinha histórico de transtornos psiquiátricos e sonha em ir para a África trabalhar cuidando de leões.

A morte de Vaqueirinho, com um grave ferimento no pescoço causado por uma leõa, escancara tanto a incapacidade do Estado brasileiro em amparar as crianças vulneráveis, quanto o desamparo de quem enfrenta transtornos psiquiátricos. O jovem foi preso pelo menos dez vezes no decorrer da sua vida, a última no dia 28 de novembro, apenas dois dias antes de morrer.

No universo das redes sociais, o horror transmitido em vídeo se tornou um espetáculo replicado milhões de vezes e, para muitos, um desfecho natural. Mas não é, é fruto de descaso e desumanidade com os mais vulneráveis.

Gerson de Melo Machado, o Vaqueirinho 1 de 6

O percentual de pessoas com problemas psiquiátricos que não têm acesso a tratamento adequado varia entre 75% e 85% em países de baixa ou média renda, como o Brasil, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS). Em países de alta renda, o percentual cai para a faixa entre 30% e 50%.

O influenciador paraibano Francisco Garcia fez uma postagem dizendo que Vaqueirinho "foi empurrado pelo abandono" para a jaula da leoa. Para ele, a morte do jovem é um espelho da sociedade. "O reflexo é duro, a gente ainda fala de doença mental como se fosse fraqueza, e não uma ferida aberta", diz.

Numa postagem sobre o assunto, um policial penal que diz ter tido contato com Gerson conta que presenciou ele em momentos de crise do jovem. "Subia no telhado, chegou a quebrar uma cela inteira com uma força descomunal em meio às crises. Passou e ser medicado e melhorou bastante", lembra. Segundo o agente, quando estava agitado, Vaqueirinho pedia iogurte, achocolatado, refrigerante e bolo, entre outros alimentos. "Apesar dos 19 anos, tinha uma mente de um menino de 5 anos na maior parte do tempo. Dizia que nós policiais e os outros presos éramos a família dele, e que ele sempre daria um jeito de voltar pra casa dele que era o presídio", escreveu.

"Eu conheci a criança destituída do poder familiar da mãe, impedido de ser adotado como os outros quatro irmãos. Você só queria voltar a ser filho da sua mãe, que é esquizofrênica e não tinha condições de cuidado. Sua avó, também com transtornos mentais. Mas a sociedade, sem conhecer sua história, preferiu te jogar na jaula dos leões", escreveu numa rede social Verônica Oliveira, conselheira tutelar que acompanhou Gerson entre os 10 e os 18 anos.

Foi ela quem contou sobre o sonho dele de ir para a África domar leões. "Quantas vezes, na sala do Conselho Tutelar, você dizia que ia pegar um avião para ir a um safári na África cuidar de leões. Você ainda tentou", conta. Segundo ela, Gerson cortou a cerca de um aeroporto e entrou no trem de pouso de uma aeronave. Só não foi adiante porque foi flagrado por câmeras de segurança.

Em seu desabafo, Verônica lembra que solicitou diversas vezes um laudo para comprovar o transtorno mental de Vaqueirinho, mas a resposta do poder público foi de que se tratava apenas de um problema de comportamento. "Gerson precisava do tratamento que não lhe foi oferecido".

No sepultamento de Gerson, estiveram presentes apenas a sua mãe e uma prima. Ele se despediu do mundo praticamente só, como viveu por 19 anos nesta terra.

Uma certeza e algumas dúvidas

Podem anotar aí, o advogado-geral da União, Jorge Messias, será o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) – até o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que é contrário à indicação, sabe disso. Uma das dúvidas é o que custará ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a aprovação do nome? A outra diz respeito à postura de Messias como chefe da AGU até que a sua indicação seja aprovada. Se o governo for mesmo questionar a derrubada dos vetos de Lula na Justiça, caberá a Messias encabeçar as ações e consequentemente bater de frente com o Senado Federal, onde o seu nome precisa ser aprovado para o STF. Como é que ele vai se posicionar em meio aos interesses conflitantes do seu padrinho e o dos seus eleitores?

Lava Jato ucraniana?

O chefe de gabinete do governo da Ucrânia, Andriy Yermak, braço direito do presidente Volodymyr Zelensky, renunciou alvejado por denúncias de corrupção no início desta semana. Yermak, que vinha participando das principais regociações relacionadas à guerra entre a Ucrânia e a Rússia, caiu por acusações de participação em um suposto esquema de propinas envolvendo a estatal ucraniana de energia nuclear. Ele foi o terceiro membro do primeiro escalão ucraniano a cair por conta do escândalo. Não lembra um pouco a Lava Jato? Ex-produtor de cinema e advogado especialista em propriedade intelectual, era considerado o segundo homem mais influente do país, atrás apenas do presidente.

O Papai Noel do mal

A prisão de um homem de 67 anos, enquanto trabalhava fantasiado de Papai Noel, em um shopping de Lages, em Santa Catarina, no último dia 27, é um verdadeiro pesadelo de Natal para qualquer pai ou mãe. O homem, que não teve a identidade revelada, foi preso acusado de crimes sexuais, incluindo estupro de vulnerável. Segundo a polícia, as acusações não estão relacionadas ao trabalho dele como Papai Noel, mas não é inquietante imaginar que esses caras que são contratados para colocar os filhos dos outros no colo não passam por uma verificação de antecedentes?

meme da semana

Será que Slash consegue tocar Haja Amor, de Luiz Caldas? Crédito: Reprodução @falecomhugo

Já pensaram em Luiz Caldas dando uma palhinha com o Slash no show dos Guns N' Roses em Salvador? Previsto para o dia 15 de abril, a apresentação tem tudo para ser o grande evento no calendário baiano no primeiro semestre de 2026

(Viu algum meme interessante? Encaminha para donaldson.gomes@redebahia.com.br)

