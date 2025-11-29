ENTRELINHAS | Outro olhar sobre as notícias

Bolha da IA? Entenda por que mesmo com a queda trilionária a tecnologia é irreversível

Pesquisa indica que uso das ferramentas faz parte da vida de dois em cada três brasileiros

Donaldson Gomes

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 05:00

Uso das ferramentas de IA são um caminho sem volta

Tenho um amigo que fica muito chateado quando alguém lhe envia um meme criado com o auxílio da inteligência artificial. Eu, por outro lado, não faço qualquer tipo de acepção e gargalho com a piada, seja 100% humana ou com linhas do ChatGPT. Lembrei disso lendo um texto de Guilherme Ravache, no jornal Valor, sobre a frustração das pessoas com a IA.

Em termos econômicos, as empresas que investem no desenvolvimento da tecnologia perderam impressionantes US$ 2,4 trilhões em valor de mercado nas bolsas dos Estados Unidos, desde o final de outubro. Confesso tentei pensar numa comparação possível para esta cifra, mas não achei. Pedi ajuda à IA, que disse ser pouco mais do que toda a economia do Brasil, ou mais da metade do valor da Apple.

Pode ser algum tipo de ajuste de mercado, entretanto é legítimo pensar que a bolha da inteligência artificial já está próxima de estourar. Mas já? E o que significaria o estouro dela, deixaríamos de lado os avanços que os assistentes de IA trouxeram e voltaríamos à era da busca no Google? Isso faz algum sentido para você?

Tão normal quanto as pessoas olharem com lupas para as novas tecnologias é que se cansem dela, ou passem por um processo de assimiliação tão grande que deixem de perceber a presença delas. Lembro agora do professor de cinema André Setaro contando como o efeito sonoro estereofônico impactou os filmes entre as décadas de 1970 e 1980.

As pessoas relatavam tontura percebendo o som passar de um lado para o outro, lembro dele dizer isto em uma aula. Hoje a gente vai para salas de projeção com até sete fontes sonoras e tudo bem. Acostumamos com a tecnologia e só percebemos isso quando deixamos de acessa-la.

Há pouco mais de um ano comprei um Uno Mille 2009 na versão mais básica, um modelo semelhante ao que eu aprendi a dirigir e amado pelo meu falecido avô Zé Gomes. Um verdadeiro tanque de guerra, pronto para encarar qualquer terreno. O problema é que meus braços já estavam acostumados à direção eletrônica do VW UP 2016.

É confortável perceber o volante mais firme em alta velocidade, porém extremamente macio na hora das manobras em baixa. E assim o desejo vintage de rodar por Salvador com um carro raiz foi cedendo ao desconforto nos braços. Ah, o verão passado foi a gota d'água e mostrou que o ar condicionado é uma tecnologia essencial à vida!

Mesmo executivos como o Sam Altman, CEO da OpenAI, reconhecem que existem expectativas irracionais em relação à IA e, consequentemente, alguns investimentos que não param em pé. Ele compara o momento com a explosão da internet na década de 1990. Sundar Pichai, CEO da Alphabet, foi na mesma linha em uma entrevista à BBC.

As empresas de tecnologia devem investir US$ 500 bilhões no próximo ano para sustentar os avanços, o que estamos vendo da IA é apenas a pontinha de um iceberg. Está tudo bem que os vídeos gerados pela tecnologia podem ser cansativos e sem graça para alguns, mas há recursos para resolver isso. O TikTok, por exemplo, lançou um controle de conteúdo que permite aos usuários controlarem a exposição a conteúdos produzidos por robôs.

Ainda precisamos conversar sobre os custos para o acesso às ferramentas premium de plataformas como ChatGPT, Gemini, Copiplot e outras. Mas mesmo as versões gratuitas já são realidade em nossas vidas. Hoje, dois em cada três brasileiros já utilizam algum tipo de recurso, sendo que 58% da população admite fazer uso diário, de acordo com a pesquisa Consumer Pulse. Nas empresas o uso chega a 72%. Ou seja, a IA veio para ficar.

Cabral no Rio Grande do Norte?

Um artigo publicado no Journal of Navigation, da conceituada Universidade de Cambridge, contesta o registro histórico, de que Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil pela Bahia, na região de Porto Seguro. O texto escrito pelos físicos Carlos Chesman, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), e Cláudio Furtado, da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) aponta que o desembarque dos portugueses teria acontecido na verdade no Rio Grande do Norte. A teoria se baseia em dados registrados por Pero Vaz de Caminha, como datas, distâncias percorridas em léguas, referências topográficas e descrições de fauna e flora, além de considerarem ventos, correntes marítimas e profundidades costeiras. Até o Monte Pascoal é contestado, a dupla acredita que Caminha descreveu, na verdade, o Monte Serra Verde, em João Câmara (RN), há mais de 1,6 mil quilômetros de distância.

Quem não dá assistência...

Os Estados Unidos, seguindo ordem do presidente Donald Trump, ignoraram o encontro do G20 na África do Sul. Deixou a China sozinha como grande potência no encontro e os asiáticos aproveitaram para lançar uma megaofensiva no mercado de terras raras, em parceria com 19 países. No fim da Cúpula, a China anunciou uma iniciativa de mineração verde com países ricos em recursos — e em parceria com um órgão da ONU dedicado ao desenvolvimento industrial. Pequim prometeu “promover a cooperação mutuamente benéfica e o uso pacífico de minerais essenciais”. Mesmo entre países do G20, a China vinha sendo criticada por monopolizar o mercado destes minerais, necessários para tudo na vida moderna. Na África do Sul, usou o G20 para dar a sua resposta, sem ninguém para fazer um contraponto. Foi golpe de mestre.

Distância de Tremembé

O ex-policial militar Ronnie Lessa pediu transferência do presídio do Tremembé para a Penitenciária IV do Distrito Federal, em Brasília. O assassino confesso da vereadora Marielle Franco disse ter medo de ser envenenado no presídio das estrelas.

