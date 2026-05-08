OPERAÇÃO

Clínicas de bronzeamento são interditadas em Salvador por uso de máquinas proibidas pela Anvisa

Além da capital, unidades em Lauro de Freitas também foram alvo de fiscalização

Carol Neves

Publicado em 8 de maio de 2026 às 11:24

Seis clínicas foram interditadas Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Seis espaços que ofereciam bronzeamento artificial foram interditados nesta sexta-feira (8) em Salvador e Lauro de Freitas, na Região Metropolitana, durante uma ação conjunta de fiscalização.

As equipes cumpriram mandados judiciais em seis clínicas de estética que também atuavam como espaços de bronzeamento artificial. Em cinco dos locais vistoriados, foram encontradas máquinas de bronzeamento consideradas ilegais por determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), cujo uso pode representar riscos à saúde, incluindo a possibilidade de desenvolvimento de câncer de pele.

Durante a ação, foram apreendidos equipamentos de radiação ultravioleta (UV) e produtos sem registro, vencidos, adulterados ou sem autorização para comercialização no país.

Operação interditou clínicas 1 de 12

A investigação é conduzida pela Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon), vinculada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). O inquérito apura suspeitas de atividade irregular, com possível exposição de clientes a riscos como lesões na pele, além de indícios de publicidade enganosa na oferta dos serviços e promessas de resultados que não seriam alcançados.

Os seis estabelecimentos - quatro em Salvador e dois em Lauro de Freitas - foram interditados por equipes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur), por funcionarem sem licença de funcionamento.



Três responsáveis pelos locais foram levados à unidade policial especializada, onde foram registrados três Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO). Uma pessoa foi presa em flagrante por comercialização de medicamento adulterado sem autorização.