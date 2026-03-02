SAÚDE

Às vésperas do fim da patente da semaglutida, farmacêutica anuncia corte nos preços de Wegovy e Rybelsus

No tratamento com Wegovy, a dose inicial de 0,25g será gratuita; saiba como acessar

Thais Borges

Publicado em 2 de março de 2026 às 10:39

CWegovy Crédito: Reprodução

Faltando menos de três semanas para o fim da patente da semaglutida, a farmacêutica Novo Nordisk anunciou preços especiais para os medicamentos Wegovy (a caneta de semaglutida ‘irmã’ do Ozempic) e Rybelsus (a versão oral). Os novos valores foram anunciados pelo laboratório nesta segunda-feira (2). Já a patente da substância expira no próximo dia 20.

De acordo com a Novo Nordisk, os preços começaram a valer desde o último domingo (1) e buscam oferecer maior suporte à jornada do paciente, permitindo que o início e a continuidade do tratamento sejam pautados pelo equilíbrio entre saúde, bem-estar e sustentabilidade financeira.

Assim, na prescrição do tratamento com Wegovy®, o paciente pode receber a dose inicial do tratamento (apresentação de 0,25 mg) de forma gratuita. Ainda segundo a empresa, é uma medida que busca apoiar o início ou ajuste da terapia, conforme a orientação médica.

Para conseguir acessar esse benefício, a receita médica deve conter tanto a apresentação de 0,25 mg quanto a dose de tratamento indicada pelo profissional de saúde. A condição é por tempo limitado e enquanto durarem os estoques.

Atualmente, a caneta com a dose de 0,25mg do Wegovy custa R$875 pelo programa Novo Dia, no e-commerce, e R$ 925 em lojas físicas.

Já no caso do Rybelsus, a Novo Nordisk anunciou que o medicamento passa a ter uma nova política de preços para facilitar a jornada completa do tratamento, adaptando prescrição médica às necessidades de cada paciente.

Na compra de duas caixas de qualquer dosagem (3 mg, 7 mg ou 14 mg) o custo mensal do tratamento sai por R$565 (e-commerce) ou R$615 (em lojas físicas). Os valores também são por tempo ilimitado.

Já duas caixas de Rybelsus, no combo 3 mg + 3 m (o mais acessível) custam R$ 1.230 em loja física e R$ 1.130 no e-commerce.



“Essas mudanças têm como objetivo ampliar o acesso ao tratamento e permitir que o médico possa ajustar a dosagem do medicamento conforme a necessidade, rotina diária e resposta clínica de cada paciente, com uma abordagem mais completa da jornada de tratamento e uma proposta de equilíbrio financeiro, que também é parte importante e fundamental desse caminho”, disse o general manager da Novo Nordisk, Allan Finkel.

A iniciativa é parte da campanha Mais Leve para Viver, um movimento que reforça a importância de abordar perda de peso com foco em saúde e na individualização do tratamento.

“O movimento Mais Leve para Viver reforça que a jornada de perda de peso deve ser pautada na saúde, na qualidade da composição corporal e na individualização do tratamento, sempre sob orientação médica. Entendemos que essa é uma decisão que envolve equilíbrio entre saúde, bem-estar e planejamento financeiro. Ao oferecermos essas novas condições de acesso, nosso objetivo é garantir que o paciente tenha mais qualidade de vida, mantendo um peso na medida de sua saúde”, acrescenta Finkel.