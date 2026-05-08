ACIDENTE NA PITUBA

Motociclista que morreu ao fugir de assalto em Salvador estava a caminho do trabalho em mercado

Mulher de 31 anos caiu de moto na manhã desta sexta (8)

Carol Neves

Publicado em 8 de maio de 2026 às 12:26

Camila dos Santos Souza seguia para o trabalho Crédito: Reprodução/TV Bahia

A motociclista de 31 anos que morreu em um acidente na Avenida Magalhães Neto, na Pituba, em Salvador, foi identificada como Camila dos Santos Souza. Ela trabalhava em um supermercado no Caminho das Árvores e estava a caminho de lá quando caiu da moto. Testemunhas relataram que ela estaria fugindo de uma tentativa de assalto quando acabou se acidentando. A Polícia Civil investiga a versão.

Camila morava na Boca do Rio e a tentativa de assalto com perseguição teria se iniciado ainda na Orla de Salvador, seguindo até a Magalhães Neto, de acordo com reportagem da TV Bahia. Nenhum pertence da vítima foi levado - no local do acidente, ficaram a moto e a bolsa dela, incluindo o celular.

Mulher de 31 anos morreu em queda de moto na Pituba 1 de 6

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado para socorrer Camila, mas ela teve a morte confirmada ainda no local.

Sem filhos, Camila havia mudado o horário de trabalho para o turno da manhã recentemente. Ela era funcionária da rede Hiperideal.

O corpo de Camila está no Instituto Médico Legal (IML) de Salvador aguardando os trâmites de liberação para o enterro.