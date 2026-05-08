Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Motociclista que morreu ao fugir de assalto em Salvador estava a caminho do trabalho em mercado

Mulher de 31 anos caiu de moto na manhã desta sexta (8)

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 8 de maio de 2026 às 12:26

Camila dos Santos Souza seguia para o trabalho
Camila dos Santos Souza seguia para o trabalho Crédito: Reprodução/TV Bahia

A motociclista de 31 anos que morreu em um acidente na Avenida Magalhães Neto, na Pituba, em Salvador, foi identificada como Camila dos Santos Souza. Ela trabalhava em um supermercado no Caminho das Árvores e estava a caminho de lá quando caiu da moto. Testemunhas relataram que ela estaria fugindo de uma tentativa de assalto quando acabou se acidentando. A Polícia Civil investiga a versão.

Camila morava na Boca do Rio e a tentativa de assalto com perseguição teria se iniciado ainda na Orla de Salvador, seguindo até a Magalhães Neto, de acordo com reportagem da TV Bahia. Nenhum pertence da vítima foi levado - no local do acidente, ficaram a moto e a bolsa dela, incluindo o celular.

Mulher de 31 anos morreu em queda de moto na Pituba

Camila dos Santos Souza tinha 31 anos por Reprodução
Mulher sofreu acidente de moto por Reprodução/TV bahia
Itens da bolsa da motociclista ficaram no chão por Reprodução/TV Bahia
Mulher caiu de moto por Reprodução/TV Bahia
Mulher caiu de moto por Reprodução/TV Bahia
Nada foi levado por Reprodução/TV Bahia
1 de 6
Camila dos Santos Souza tinha 31 anos por Reprodução

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado para socorrer Camila, mas ela teve a morte confirmada ainda no local.

Sem filhos, Camila havia mudado o horário de trabalho para o turno da manhã recentemente. Ela era funcionária da rede Hiperideal.

O corpo de Camila está no Instituto Médico Legal (IML) de Salvador aguardando os trâmites de liberação para o enterro.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia informou que a Polícia Civil adotará todas as medidas investigativas para esclarecer as circunstâncias da ocorrência. Acrescentou que câmeras na região serão analisadas e testemunhas serão ouvidas. A SSP-BA se solidarizou com familiares e amigos da vítima e disse que a motivação do acidente ainda é desconhecida.

Tags:

Acidente av. Magalhães Neto

Mais recentes

Imagem - Cantora baiana Cinara lança releitura de “Mexe Mexe Mainha”, do É O Tchan

Cantora baiana Cinara lança releitura de “Mexe Mexe Mainha”, do É O Tchan
Imagem - Pague duas, leve três: laboratório anuncia nova condição de venda de canetas Wegovy no Brasil

Pague duas, leve três: laboratório anuncia nova condição de venda de canetas Wegovy no Brasil
Imagem - Clínicas de bronzeamento são interditadas em Salvador por uso de máquinas proibidas pela Anvisa

Clínicas de bronzeamento são interditadas em Salvador por uso de máquinas proibidas pela Anvisa