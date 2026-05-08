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Mulher de 31 anos morre em acidente com moto ao tentar fugir de assalto em avenida de Salvador

Polícia ainda investiga o que acontece exatamente e vai usar câmeras da região

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 8 de maio de 2026 às 08:27

Mulher sofreu acidente de moto
Mulher sofreu acidente de moto Crédito: Reprodução/TV bahia

Uma motociclista de 31 anos morreu após sofrer um acidente na manhã desta sexta-feira (8), na Avenida Magalhães Neto, em Salvador. O caso aconteceu por volta das 5h, no sentido Avenida Paralela, nas proximidades de uma escola de idiomas.

De acordo com a TV Bahia, testemunhas relataram que a vítima estaria sendo perseguida por criminosos quando perdeu o equilíbrio da motocicleta e caiu. Na queda, ela bateu a cabeça. A versão ainda é investigada pela polícia (veja mais abaixo). 

A mulher, cuja identidade não foi divulgada, trabalhava em um mercado da região.Ela estaria seguindo para o trabalho no momento do acidente.

Quais as avenidas mais perigosas para motociclistas em Salvador?

Avenida Luís Viana Filho (Paralela) – 84 sinistros por Tiago Caldas/CORREIO
Avenida Antônio Carlos Magalhães – 37 sinistros por Divulgação/Transalvador
Avenida Tancredo Neves – 29 sinistros por Evandro Veiga/CORREIO
Avenida Afrânio Peixoto – 25 sinistros por Foto: Mauro Akin Nassor/Arquivo CORREIO
Avenida Octávio Mangabeira – 20 sinistros por Google Street View
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Avenida Luís Viana Filho (Paralela) – 84 sinistros por Tiago Caldas/CORREIO

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) informou que a Polícia Civil adotará medidas para esclarecer as circunstâncias da ocorrência.

“A Secretaria da Segurança Pública se solidariza com familiares, amigos e colegas da vítima e informa que a Polícia Civil adotará todas as medidas investigativas para esclarecer as circunstâncias da ocorrência”, diz o comunicado.

A pasta acrescentou que imagens de câmeras de segurança instaladas na região serão analisadas e testemunhas deverão ser ouvidas durante a investigação. “A SSP ressalta, por fim, que a motivação do acidente automobilístico ainda é desconhecida”, completou a secretaria.

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