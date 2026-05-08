MAGALHÃES NETO

Mulher de 31 anos morre em acidente com moto ao tentar fugir de assalto em avenida de Salvador

Polícia ainda investiga o que acontece exatamente e vai usar câmeras da região

Carol Neves

Publicado em 8 de maio de 2026 às 08:27

Mulher sofreu acidente de moto Crédito: Reprodução/TV bahia

Uma motociclista de 31 anos morreu após sofrer um acidente na manhã desta sexta-feira (8), na Avenida Magalhães Neto, em Salvador. O caso aconteceu por volta das 5h, no sentido Avenida Paralela, nas proximidades de uma escola de idiomas.

De acordo com a TV Bahia, testemunhas relataram que a vítima estaria sendo perseguida por criminosos quando perdeu o equilíbrio da motocicleta e caiu. Na queda, ela bateu a cabeça. A versão ainda é investigada pela polícia (veja mais abaixo).

A mulher, cuja identidade não foi divulgada, trabalhava em um mercado da região.Ela estaria seguindo para o trabalho no momento do acidente.

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Em nota, a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) informou que a Polícia Civil adotará medidas para esclarecer as circunstâncias da ocorrência.

“A Secretaria da Segurança Pública se solidariza com familiares, amigos e colegas da vítima e informa que a Polícia Civil adotará todas as medidas investigativas para esclarecer as circunstâncias da ocorrência”, diz o comunicado.