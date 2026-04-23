MUDANÇA

Nova regra para capacetes de motociclistas passa a valer em 1º de julho; veja o que muda

Mudança também atinge extintores de incêndio e cilindros de GNV e pretende ampliar a segurança, rastreabilidade e combater fraudes

Carol Neves

Publicado em 23 de abril de 2026 às 09:51

Moto Crédito: Antonio Queirós/ GOVBA

Uma nova regra para capacetes de motociclistas entra em vigor no Brasil em 1º de julho de 2026. A mudança faz parte da Portaria nº 314/2025 e determina a adoção de um selo digital com QR Code para identificação de conformidade dos produtos.

A atualização foi definida pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia e também vale para extintores de incêndio e cilindros de GNV (Gás Natural Veicular). A proposta é tornar mais eficiente a verificação da autenticidade e da regularidade desses equipamentos de segurança.

Mudanças no selo de capacete 1 de 9

Fabricantes e importadores tiveram até 31 de março de 2026 para comercializar itens com o antigo modelo do Selo de Identificação da Conformidade. Desde então, apenas produtos com o novo selo digital podem ser colocados no mercado por esses fornecedores.

Para distribuidores e lojistas, o prazo de adaptação segue até 30 de junho de 2026. Após essa data, somente itens com o novo padrão poderão ser vendidos ao consumidor.

A exigência integra o programa Inmetro na Palma da Mão, iniciativa alinhada às diretrizes do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços que incorpora recursos gráficos e digitais ao selo de certificação. O objetivo é reforçar a confiabilidade dos produtos regulados, melhorar os mecanismos de fiscalização e dificultar falsificações.

O novo modelo traz elementos modernos de autenticação acessíveis diretamente ao consumidor por meio de verificação digital. Além disso, inclui dispositivos visuais e não visíveis que permitem rastrear os itens e auxiliam órgãos de controle na identificação de irregularidades.

Entre os resultados esperados estão maior transparência nas informações, redução de fraudes e aumento da confiança nos produtos certificados.

Desde 31 de dezembro de 2025, fabricantes e importadores já estão obrigados a utilizar exclusivamente o novo selo produzido pela Casa da Moeda do Brasil. Para o comércio e distribuidores, a adaptação será obrigatória apenas a partir de julho de 2026.