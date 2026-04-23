ALERTA

Acidentes graves em academias expõem os riscos da atividade sem orientação adequada

Jovem de 19 anos quebrou os dois joelhos quando tentava tirar a trava de segurança do aparelho usado para fazer elevação pélvica

Perla Ribeiro

Publicado em 23 de abril de 2026 às 11:06

Acidentes graves em academias expõem os riscos da atividade sem orientação adequada Crédito: Imagem: Ladanifer | Shutterstock

Nos últimos meses, notícias sobre acidentes em academias têm ganhado espaço na mídia, envolvendo desde iniciantes até fisiculturistas experientes. O mais recente aconteceu neste mês, no Distrito Federal. Uma jovem de 19 anos quebrou os dois joelhos quando tentava tirar a trava de segurança do aparelho usado para fazer elevação pélvica. No momento, a jovem praticava o exercício com 180 quilos de peso. Na sequência, a barra com as anilhas cai, e outros alunos correm para ajudá-la.

Na delegacia, a jovem disse que já estava acostumada a treinar com o peso de 180 quilos e que o cinto na região pélvica se soltou e desceu para os joelhos. Ela acredita que a trava de segurança se rompeu. Em dezembro, um homem de 55 anos, de Pernambuco, morreu após a barra escapar de suas mãos e cai sobre o tórax, durante o exercício de supino reto com barra livre. No fim de janeiro, um fisiculturista, no Piauí, sofreu uma ruptura do tendão quadricipital ao fazer o exercício leg press com uma carga de 400 kg.

Crossfit, musculação e caminhada - os segredos da vovó crossfiteira 1 de 9

Lesões provocadas por quedas de pesos, excesso de carga e falhas na execução dos exercícios acendem um alerta sobre os riscos da prática sem orientação adequada, supervisão profissional e respeito aos limites do próprio corpo - um cuidado necessário tanto para iniciantes quanto para praticantes experientes.

“Quando falamos de musculação, é importante entender que nem todo corpo responde da mesma forma à carga. O excesso de peso, a execução inadequada dos exercícios e a falta de orientação aumentam significativamente o risco de lesões, tanto em quem está começando quanto em praticantes experientes”, alerta o médico ortopedista membro da Sociedade Brasileira de Artroscopia e Traumatologia do Esporte (SBRATE), Alberto de Castro Pochini.

Segundo o especialista, a prática da musculação pode ter objetivos distintos e, por isso, exige cuidados diferentes. Enquanto o treino recreativo costuma estar associado à saúde e ao condicionamento físico, a prática competitiva envolve maiores sobrecargas e, consequentemente, mais riscos de lesões. “No esporte competitivo, a sobrecarga faz parte do processo, mas no treino recreativo o foco deve ser a adaptação do corpo, o respeito aos limites individuais e a progressão adequada da carga”, explica.