PENDURICALHOS

Afastado por denúncia de assédio sexual, ministro do STJ tem remuneração mensal de R$ 100 mil

Pagamentos incluem “indenizações” e “vantagens pessoais”

Wendel de Novais

Publicado em 23 de abril de 2026 às 11:40

Ministro afastado tem remuneração de R$ 100 mil Crédito: Rafael Luz/STJ

Afastado há dois meses por denúncias de assédio sexual, o ministro Marco Buzzi, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), continua recebendo remuneração semelhante à de quando estava em exercício, com valores líquidos próximos de R$ 100 mil mensais, de acordo com informações do g1.

Dados de contracheque indicam que, em valores brutos, Buzzi recebeu R$ 132 mil em fevereiro e cerca de R$ 127 mil em março — montantes semelhantes aos pagos em janeiro, antes do afastamento. Após os descontos obrigatórios, como previdência, os valores líquidos ficaram em R$ 106 mil em fevereiro e R$ 100 mil em março

Ministro Marco Aurélio Buzzi 1 de 5

Os rendimentos são compostos pelo subsídio fixo de R$ 44 mil, somado a adicionais classificados como “indenizações” e “vantagens pessoais”, o que mantém o patamar salarial mesmo com o afastamento do cargo. O pagamento, no entanto, contraria uma decisão de 2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que trata da remuneração de magistrados afastados.

A norma do CNJ prevê a suspensão de verbas de caráter indenizatório, temporário ou extraordinário para juízes e ministros que estejam fora do cargo durante a processos ou sindicâncias. Buzzi está afastado desde 10 de fevereiro. Com base nos elementos reunidos na sindicância, o STJ decidiu instaurar um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) contra o magistrado.