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Pai e filha são encontrados mortos em casa após brigas entre a jovem e o namorado

Vítimas foram localizadas por familiar que entrou em imóvel pela janela

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 23 de abril de 2026 às 10:31

José e Thiely foram encontrados mortos em casa
José e Thiely foram encontrados mortos em casa Crédito: Reprodução

Um pai e uma filha, identificados como José Ribamar De Sousa Alves, 57 anos, e Thiely Da Silva Alves, 26, foram encontrados mortos dentro de casa em São Paulo, após três dias desaparecidos sem responder o contato de familiares. Segundo o g1, o sumiço aconteceu após um fim de semana de brigas entre Thiely e o namorado.

De acordo com familiares das vítimas, depois que os dois pararam de responder por aplicativo de mensagem, um dos parentes desconfiou da situação e foi até a casa onde eles viviam no Jardim Nair, na zona leste da capital paulista. Ao chegar no local, o familiar teria encontrado a casa fechada, mas conseguiu sentir um cheiro forte.

José e Thiely foram encontrados mortos em casa

José e Thiely foram encontrados mortos em casa por Reprodução
José e Thiely foram encontrados mortos em casa por Reprodução
José e Thiely foram encontrados mortos em casa por Reprodução
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José e Thiely foram encontrados mortos em casa por Reprodução

Após reparar no odor, ele decidiu entrar no imóvel e usou uma janela para conseguir acesso. No local, ele encontrou o corpo de José e Thiely caídos no chão. Policiais militares foram chamados para atender a ocorrência na Rua Santa Angélica e, ao chegarem ao local, encontraram as vítimas já sem sinais de vida.

Depoimentos apontam que a jovem vivia um relacionamento recente marcado por conflitos. Testemunhas relataram discussões frequentes nos dias que antecederam o crime, incluindo um desentendimento registrado na madrugada de sábado (18), que teria envolvido o então namorado da vítima.

De acordo com o boletim de ocorrência, mensagens enviadas pela jovem a familiares indicam que as brigas se intensificaram ao longo do fim de semana. Após a madrugada de domingo (19), parentes disseram não ter conseguido mais contato com ela.

O caso foi registrado no 63º Distrito Policial (Vila Jacuí), com apoio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), e é investigado como homicídio.

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José Ribamar Thiely pai E Filha Encontrados Mortos

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