Mistério cerca morte a tiros de jovem sapateiro a caminho do trabalho

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Metrópoles
Publicado em 23 de abril de 2026 às 10:13
A morte do sapateiro Vinicius Oliveira França, de 23 anos, está cercada por lacunas que levantam dúvidas sobre o que, de fato, ocorreu na noite de 14 de abril, na zona sul de São Paulo. O jovem foi atingido por um tiro enquanto pilotava sua moto para buscar um tênis de uma cliente, perto de casa, e seguiu dirigindo por alguns minutos, até cair ao lado de um ônibus.
Imagens de câmeras de monitoramento mostram dois momentos distintos. No primeiro, na Avenida Ângelo Cristianini, Vinicius aparece pilotando normalmente, com capacete. Minutos depois, já na Avenida Pedro de Avos, ele surge sem o equipamento de segurança, antes de perder o controle e cair ao lado de um coletivo. Testemunhas, à primeira vista, acreditaram se tratar de um acidente. Isso porque nenhum som de disparo foi ouvido, aparentemente.