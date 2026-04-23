PERTO DE CASA

Mistério cerca morte a tiros de jovem sapateiro a caminho do trabalho

Jovem de 23 anos foi baleado antes de cair de moto; lacunas em laudos e relatos ampliam dúvidas da família

Metrópoles

Publicado em 23 de abril de 2026 às 10:13

Vinicius Oliveira França Crédito: Reprodução

A morte do sapateiro Vinicius Oliveira França, de 23 anos, está cercada por lacunas que levantam dúvidas sobre o que, de fato, ocorreu na noite de 14 de abril, na zona sul de São Paulo. O jovem foi atingido por um tiro enquanto pilotava sua moto para buscar um tênis de uma cliente, perto de casa, e seguiu dirigindo por alguns minutos, até cair ao lado de um ônibus.