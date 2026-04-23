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Motorista agride funcionária de pedágio após tentar pagar com dinheiro em cabine automática

Segundo concessionária, atendente informou que a pista aceitava apenas cartão ou Pix

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 23 de abril de 2026 às 11:08

Praça do pedágio da BR-101, em Guarapari
Praça do pedágio da BR-101, em Guarapari Crédito: Reprodução/Ecovias Capixaba

Uma funcionária de uma praça de pedágio na BR-101, em Guarapari (ES), foi agredida por um motorista na tarde de segunda-feira (20), depois que ele entrou em uma cabine de cobrança automática e tentou realizar o pagamento em dinheiro.

A concessionária responsável pelo trecho, a Ecovias Capixaba, acionou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) após o episódio. Os policiais ouviram os envolvidos e testemunhas e analisaram imagens das câmeras de segurança que registraram a ocorrência.  A atendente e o motorista foram encaminhados a uma delegacia da Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

De acordo com a empresa, a trabalhadora atua na praça de pedágio há cerca de quatro meses. Ao todo, 24 operadores trabalham no local.

Segundo a concessionária, o motorista acessou uma cabine destinada à cobrança automática e foi informado de que o pagamento naquele ponto não poderia ser feito com dinheiro, apenas por cartão ou Pix. Ele teria demonstrado insatisfação e alegado falta de sinalização.

Mesmo após a explicação de que havia comunicação visual orientando os usuários, o condutor se irritou e agrediu a funcionária com dois tapas no rosto. A colaboradora entrou em estado de choque, foi retirada do posto de atendimento e recebeu suporte médico e psicológico.

Em nota, a Ecovias Capixaba afirmou manter compromisso com a integridade física e emocional dos trabalhadores e declarou não tolerar qualquer tipo de violência, intimidação ou desrespeito, destacando que os profissionais devem exercer suas funções em ambiente seguro e baseado no respeito.

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