FUNKEIROS

STJ manda soltar MC Ryan, MC Poze do Rodo e dono da Choquei, presos em esquema de R$ 1,6 bilhão

Decisão deve beneficiar também outros envolvidos, como MC Poze do Rodo e o dono da página Choquei

Carol Neves

Publicado em 23 de abril de 2026 às 11:23

MC Ryan Crédito: Reprodução/Instagram

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou nesta quinta-feira (23) a libertação do funkeiro MC Ryan SP, detido desde o último dia 15 durante uma ação da Polícia Federal. O artista estava no Centro de Detenção Provisória Belém, na zona leste da capital paulista.

A decisão foi assinada pelo ministro Messod Azulay Neto, relator do caso, que também estendeu os efeitos do habeas corpus a outros investigados que estejam na mesma situação jurídica, incluindo MC Poze do Rodo, Chrys Dias e Raphael Sousa Oliveira, responsável pela página Choquei.

Eles são investigados sob suspeita de participação em um esquema de lavagem de mais de R$ 1,6 bilhão. De acordo com as apurações, os valores teriam sido movimentados por meio de apostas ilegais, rifas clandestinas, tráfico internacional de drogas, empresas de fachada, uso de laranjas, operações com criptomoedas e transferências financeiras para o exterior.

MC Ryan e MC Poze do Rodo foram presos 1 de 5

Ao analisar o pedido de habeas corpus, o ministro considerou irregular a decisão que havia autorizado prisão temporária por 30 dias. Segundo ele, a própria Polícia Federal havia solicitado inicialmente prazo de apenas cinco dias, período que já havia sido cumprido.

Em nota, o advogado Felipe Cassimiro, responsável pela defesa de MC Ryan SP, afirmou que a decisão reconhece a "ilegalidade das prisões de MC Ryan, Diogo 305 e dos demais investigados no âmbito da Operação Narco Fluxo" e destacou que "a consequência natural e jurídica desta decisão é a revogação da prisão, medida que decorre diretamente da própria decisão ao ser reconhecido o erro no prazo fixado para a prisão temporária".

Nas redes sociais, o defensor também divulgou a decisão judicial e comemorou: "Fizemos história. Obrigado, Deus!"

Operação

A Operação Narco Fluxo teve origem em investigações iniciadas antes do cumprimento dos mandados de busca e prisão. Conforme a Polícia Federal, a apuração começou com a análise de arquivos armazenados no iCloud, serviço em nuvem da Apple, vinculados ao contador Rodrigo de Paula Morgado.