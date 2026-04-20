CASO DE POLÍCIA

Deolane quebra o silêncio sobre depósito de MC Ryan e doação milionária ao Instituto Neymar Jr.

Advogada apresenta justificativa para transação, mas movimentação milionária em curto período chama atenção da Polícia Federal

Fernanda Varela

Publicado em 20 de abril de 2026 às 18:59

Com lembranças de alto valor, festa de 9 anos da filha de Deolane reforça tendência de celebrações personalizadas e luxuosas. Crédito: Reprodução/Instagram

A advogada e influenciadora Deolane Bezerra se manifestou sobre um depósito de R$ 430 mil feito em sua conta pelo funkeiro MC Ryan SP, alvo de investigação na Operação Narco Fluxo. Segundo ela, a transferência tem origem na venda de um veículo.

“Eu vendi um carro para o Ryan. Ele me deu um outro carro mais barato na troca e um outro valor a ser depositado na minha conta bancária. O valor foi depositado na minha conta bancária”, explicou.

Deolane Bezerra 1 de 25

Apesar da justificativa, a movimentação financeira da influenciadora passou a ser analisada após a Polícia Federal identificar que ela movimentou cerca de R$ 5,3 milhões em um intervalo de 47 dias. O valor recebido do cantor é apenas uma das transações consideradas relevantes na apuração.

No mesmo período, Deolane realizou uma doação de R$ 1,165 milhão ao Instituto Neymar Jr., o que foi citado por ela como demonstração de transparência. “A doação que eu fiz para o instituto foi três vezes maior o dinheiro que eu recebi do Ryan da venda do carro que está comprovado. A doação que eu fiz para o instituto saiu da minha conta pessoa física, da minha conta, entendeu? Inclusive está lá no meu imposto de renda”, afirmou.

A advogada também disse ter apresentado comprovantes das operações. “Tudo que eu ganho eu declaro, tudo tem nota fiscal, tudo tem contrato”, reforçou.