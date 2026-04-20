Deolane quebra o silêncio sobre depósito de MC Ryan e doação milionária ao Instituto Neymar Jr.

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 20 de abril de 2026 às 18:59
A advogada e influenciadora Deolane Bezerra se manifestou sobre um depósito de R$ 430 mil feito em sua conta pelo funkeiro MC Ryan SP, alvo de investigação na Operação Narco Fluxo. Segundo ela, a transferência tem origem na venda de um veículo.
“Eu vendi um carro para o Ryan. Ele me deu um outro carro mais barato na troca e um outro valor a ser depositado na minha conta bancária. O valor foi depositado na minha conta bancária”, explicou.
Deolane Bezerra
Apesar da justificativa, a movimentação financeira da influenciadora passou a ser analisada após a Polícia Federal identificar que ela movimentou cerca de R$ 5,3 milhões em um intervalo de 47 dias. O valor recebido do cantor é apenas uma das transações consideradas relevantes na apuração.
No mesmo período, Deolane realizou uma doação de R$ 1,165 milhão ao Instituto Neymar Jr., o que foi citado por ela como demonstração de transparência. “A doação que eu fiz para o instituto foi três vezes maior o dinheiro que eu recebi do Ryan da venda do carro que está comprovado. A doação que eu fiz para o instituto saiu da minha conta pessoa física, da minha conta, entendeu? Inclusive está lá no meu imposto de renda”, afirmou.
A advogada também disse ter apresentado comprovantes das operações. “Tudo que eu ganho eu declaro, tudo tem nota fiscal, tudo tem contrato”, reforçou.
Além disso, a investigação aponta transferências milionárias relacionadas à blindagem de veículos no mesmo período. O caso gerou repercussão nas redes sociais, com opiniões divididas entre seguidores que defendem a influenciadora e outros que questionam a origem dos valores movimentados.