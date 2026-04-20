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Deolane quebra o silêncio sobre depósito de MC Ryan e doação milionária ao Instituto Neymar Jr.

Advogada apresenta justificativa para transação, mas movimentação milionária em curto período chama atenção da Polícia Federal

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 20 de abril de 2026 às 18:59

Com lembranças de alto valor, festa de 9 anos da filha de Deolane reforça tendência de celebrações personalizadas e luxuosas.
Com lembranças de alto valor, festa de 9 anos da filha de Deolane reforça tendência de celebrações personalizadas e luxuosas. Crédito: Reprodução/Instagram

A advogada e influenciadora Deolane Bezerra se manifestou sobre um depósito de R$ 430 mil feito em sua conta pelo funkeiro MC Ryan SP, alvo de investigação na Operação Narco Fluxo. Segundo ela, a transferência tem origem na venda de um veículo.

“Eu vendi um carro para o Ryan. Ele me deu um outro carro mais barato na troca e um outro valor a ser depositado na minha conta bancária. O valor foi depositado na minha conta bancária”, explicou.

Deolane Bezerra

Bonecas realistas serão brinde no aniversário da filha de Deolane. por Reprodução/Instagram
Deolane Bezerra e filha por Reprodução
Com lembranças de alto valor, festa de 9 anos da filha de Deolane reforça tendência de celebrações personalizadas e luxuosas. por Reprodução/Instagram
Festa da filha de Deolane Bezerra presenteia convidadas com bonecas reborn avaliadas em R$ 2.700 cada. por Reprodução/Instagram
Kaiky e Deolane por Reprodução
Deolane no cruzeiro de Maiara e Maraisa por Reprodução / Redes Sociais
Deolane curte show ao lado de irmãs e da mãe por Reprodução
Deolane ao lado de Maraisa por Reprodução
Dayanne Bezerra e Kethlyn Bezerra, sobrinha de Deolane Bezerra por Reprodução
Deolane Bezerra por Reprodução
Deolane Bezerra por Reprodução
Primeira postagem de Deolane após deixar presídio por Reprodução I Redes sociais
Deolane Bezerra e seus filhos por Reprodução I Redes Sociais
Deolane Bezerra por Redes sociais
Lamborghini de Deolane Bezerra por Reprodução I Redes sociais
Deolane Bezerra por Reprodução
Deolane Bezerra por Divulgação
Deolane Bezerra por Divulgação
Deolane Bezerra por Divulgação
Deolane Bezerra e Valentina por Reprodução/Instagram
Deolane Bezerra por Reprodução/Record TV
Deolane Berreza por Reprodução/ Instagram
Fiuk e Deolane Bezerra por Redes sociais
Deolane Bezerra desfilou como musa da Grande Rio por Divulgação/Eunivan
Deolane Bezerra e Marcos Oliveira por Reprodução
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Bonecas realistas serão brinde no aniversário da filha de Deolane. por Reprodução/Instagram

Apesar da justificativa, a movimentação financeira da influenciadora passou a ser analisada após a Polícia Federal identificar que ela movimentou cerca de R$ 5,3 milhões em um intervalo de 47 dias. O valor recebido do cantor é apenas uma das transações consideradas relevantes na apuração.

No mesmo período, Deolane realizou uma doação de R$ 1,165 milhão ao Instituto Neymar Jr., o que foi citado por ela como demonstração de transparência. “A doação que eu fiz para o instituto foi três vezes maior o dinheiro que eu recebi do Ryan da venda do carro que está comprovado. A doação que eu fiz para o instituto saiu da minha conta pessoa física, da minha conta, entendeu? Inclusive está lá no meu imposto de renda”, afirmou.

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A advogada também disse ter apresentado comprovantes das operações. “Tudo que eu ganho eu declaro, tudo tem nota fiscal, tudo tem contrato”, reforçou.

Além disso, a investigação aponta transferências milionárias relacionadas à blindagem de veículos no mesmo período. O caso gerou repercussão nas redes sociais, com opiniões divididas entre seguidores que defendem a influenciadora e outros que questionam a origem dos valores movimentados.

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